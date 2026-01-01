兒登連江艦捍衛台灣、母喊「不向惡勢力低頭」 管碧玲：海巡媽媽帥呆了
記者李鴻典／台北報導
中共解放軍東部戰區發言人李熹昨（31）日晚間6時宣布，對台軍演已結束。海巡署昨晚說，自12月29日迄今共偵獲14艘中國海警船滯留周邊海域，全程採一對一監控驅離，確保航行船舶安全。海委會主委管碧玲近日在臉書貼文「你宣稱要域封控，我維護自由航行」，下方則有海巡連江艦隊員的媽媽現身留言，「在第一線的兒子，媽媽以你為榮」，讓管碧玲直呼「海巡媽媽，帥呆了！」
面對中國解放軍環台軍演，管碧玲近日發文貼出我國國旗照強調，照片會說話！國旗飄揚，海巡艦艇緊緊的監控驅離海警船，同時，我們維持了航道的自由通行：兩艘商、貨輪就航行在同框海域上！中國軍演，遂行霸道，再怎麼認知操作，都會讓事實戳破虛假的謊言！
「你宣稱要域封控，我維護自由航行，事實證明，船舶就航行在你的身邊！中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者！」海巡連江艦隊員薛品彥的媽媽吳純妙在管碧玲發文下方留言：「在第一線的兒子，媽媽以你為榮。」
管碧玲昨天再度發文並大讚，海巡媽媽，帥呆了！管碧玲表示，年初在電視上看到薛品彥在連江艦勤務中受訪時，讓她覺得很為熱愛國家的海巡弟兄感到驕傲。
管碧玲說，薛品彥口條好又帥氣，面對鏡頭不怯場，敘事敏銳的抓出重點，象徵海巡年輕世代專業、陽光、責任、榮譽的形象。看到品彥媽媽來留言，超級感動！也恍然大悟，原來品彥有這樣的好媽媽，難怪有這樣優秀的好弟兄！
管碧玲說，軍演當前，孩子在呼嘯波濤的第一線，媽媽公開力挺，做兒子背後最大的後盾，她要大聲的說：品彥媽媽帥呆了！「您做品彥的後盾，品彥做人民的後盾！您和品彥是國家最大的後盾！品彥媽媽，謝謝您！」
薛品彥媽媽吳純妙則再度現身留言「每一位海巡弟兄都冒著一樣的危險。謝謝你們的無畏懼保護著我們。我們也一定會全力支持你們一起為台灣努力，不向惡勢力低頭。還有連江艦長太帥了！超有氣魄的。也謝謝管媽一直努力在為海巡弟兄發聲，超給力的。」
