兒盟串證疑雲燒法院！檢察官開砲「貶損證詞」 陳尚潔律師：想掩蓋違法訊問

兒福聯盟社工陳尚潔被控疏失害死剴剴，《太報》日前獨家掌握兒盟捲入串證風暴。檢察官今（1/22）日開庭先開嗆，證人主動找被告律師，根本不符合一般證人訪談程序，痛批辯方已嚴重損害證人證詞的可信度。但律師反嗆檢方偵查時搞「不正訊問」，已有證人發現偵訊筆錄不符合他當時的發言，質疑檢察官是為了轉移焦點，才毫無憑據地指控串證，主張聲請勘驗證人筆錄，還原真相。

檢方指控，陳尚潔收受新北市政府轉介剴剴出養案，卻未告知剴剴外婆可申請托育減免，選擇將剴剴交給劉彩萱照顧。期間，劉彩萱表示剴剴會講髒話，有自撞頭部、磨牙等異狀，但陳尚潔並未提高訪視頻率，也未更換保母，片面聽信劉彩萱說詞，最終導致剴剴遭虐死。案發後，陳尚潔拿不出工作記錄，反而與兒盟人員討論如何應對檢警，並增補、修改訪視報告。

為釐清陳尚潔有無疏失，台北地院日前傳喚兒盟前執行長白麗芳、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，不料，葉詩宇不經意提到她「看過筆錄」，挑起法官敏感神經，追問她「在哪裡看到的？」葉詩宇才坦承，因出庭會緊張，於是在兒盟現任執行長陳麗如安排下，與葉亭希兩人找陳尚潔委任律師「諮詢」，進一步看到自己的筆錄。

檢察官今天開庭率先開嗆，葉詩宇與葉亭希找律師諮詢，並不是由陳尚潔委任律師主動發動，與一般「證人訪談」程序不同。葉施宇當天也坦承，找陳尚潔委任律師是認為被告律師「有筆錄」，但證人作證是針對親身經歷進行陳述，根本沒必要先看筆錄。

檢察官強調，葉亭希和葉施宇是組長與督導關係，辯方也同意證詞會互相影響、有勾串可能性，且兩人當天作證，法院還特地進行隔離訊問。檢察官痛批，辯護律師的作法不僅違反「律師訪談證人要點」，超過律師可合理訪談證人的範圍，也大幅降低證人在法院審理作證的可信度。

但陳尚潔的辯護律師反擊，根據全國律師聯合會頒布的「律師訪談證人要點」，委任律師為了探究案情、蒐求證據、協助實質有效完成作證程序，並維護當事人的合法權益，可以依照《律師法》的規定，針對與案情、證言證明力或信用性有關的事項訪談證人。

辯護律師強調，本案是因為有證人在法院作證時，發現其在偵查期間的作證陳述與偵訊筆錄記載不符，希望能確認偵訊內容才發動訪談，而在訪談過程中，證人也確實發現兩者有落差。律師質疑，檢察官無法正面回應產生落差的原因，反而拿毫無根據的串證指控轉移焦點，令人感到遺憾。律師也表示，鑑於筆錄記載不正確，他們要求聲請勘驗證人在地檢署作證時的偵訊錄影。

檢察官則回應，本案檢察官絕對沒有不正訊問，表示筆錄本來就不會逐字逐句記載，認為若律師對筆錄有意見，檢方可同意由辯方提出偵訊譯文，但內容必須完整，不能只提供辯方有爭執的部分。但辯護律師顯然不買單檢察官的退讓，斷言確保偵訊筆錄的正確性是檢方的義務，辯方已幫忙修正有疑問的內容，剩下的應該由檢察官來完成，如果檢察官不肯，那辯方只能聲請勘驗。

見檢辯僵持不下，審判長吳家桐顯得有點左右為難，苦言勸說辯護律師，在公開審判法庭播放偵訊錄影，一來可能有侵害偵查秘密的疑慮，二來畢竟本案被害人是未成年人，播出來可能也不好。

但律師態度不為所動，吳家桐只好說，因為是律師主張偵訊筆錄不正確，目前應該由辯方負責舉證，希望檢辯協商看看，確認筆錄是有何疑問，合議庭會評議討論檢察官是否有不正訊問的情形，再決定是否把筆錄納入證據。

