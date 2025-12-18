兒盟前執行長談剴剴案「流程要精進」避談疏失 法官：不要說客套話

兒福聯盟前執行長白麗芳出庭，不斷迴避談論社工陳尚潔是否有疏失。（資料畫面）

1歲半男童剴剴遭惡保母劉彩萱、劉若琳虐待致死，兒福聯盟社工陳尚潔未確實訪視、便宜行事遭檢方依法起訴，她至今不認罪，今（18日）開庭傳喚兒盟前執行長白麗芳作證，被問到剴剴生前瘀傷、一天掉3顆牙等狀況未通報，陳女是否有疏失？白麗芳未正面回應，僅說社工與督導應要更精進，刑事責任由法院判定，法官疑似動怒：「不要再講客套話，最後再問一次陳女做法合理嗎？」她才說出，陳有改進的空間。

白麗芳去年3月間因剴剴案辭職，法官詢問剴剴從白白胖胖、笑容滿面的孩子，9月交給劉保母後卻出現大片瘀傷，10月開始精神萎靡，11月一個晚上掉了3顆牙，如此大的落差，是否可以認定孩子受到不妥善的照護？白麗芳思考了一下才說，這個案子她沒有實際參與，無法推論，每個人當下決定都有很多考量，經過她事後了解，當孩子有這些狀況時去看小兒科、掉牙去看牙醫，可以由有醫療專業的人判斷。

白麗芳多次迴避問題，法官仍追問以社工受到的教育訓練，一個孩童出現這麼大的落差，到底該做些什麼？白麗芳回答，要跟督導討論，也需要時間蒐集訊息，立刻被法官打臉：「9月到11月已經蒐集很久了喔！」接著又問孩子出現什麼狀況，社工才會覺得有通報義務？白麗芳當場愣住陷入長時間沉默，才脫口：「我沒有辦法幫當時狀況回答，但依照以往慣例，要有明確證據覺得孩子可能受虐，才應該要通報，但要有明確證據。」

被問到究責部分，白麗芳認為，兒福聯盟社工、督導，整個行政流程都要精進，但刑事上的疏失要交給法官判定，法官則直接反駁：「不要再講客套話。」白麗芳提到，對於剴剴確實可能不夠積極，但不代表陳尚潔沒有作為，事後想想，應該要做得更多，至於追蹤時間應該多久才算適當，她沒參與不清楚；強調沒想要幫陳女開脫，她只是相信合作保母，沒朝此方向判斷。法官追問陳尚潔這樣是否為錯誤判斷？白麗芳沉默許久才說，若只有是與不是兩個選項，她只能說，「是」。

日前傳喚兒福聯盟處長李芳玲、督導江怡韻，2人皆供稱「不認為是陳尚潔的錯」，其中江怡韻更直接指控偵查檢察官筆錄不實，法官當場傻眼表示：「這是很嚴重的指控！」





