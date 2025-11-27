兒盟社工陳尚潔今開庭堅不認罪、無意和解 「剴剴戰士」法院外怒吼求重判

即時中心／林韋慈報導

兒福聯盟轉介的保母劉彩萱、劉若琳姊妹，以綑綁、塞水桶、毆打、餵食燒焦廚餘與罰站等方式，長期虐待1歲男童剴剴，最終導致剴剴死亡。一審劉彩萱被判無期徒刑、劉若琳判18年；另案中，負責服務剴剴家庭的兒盟社工陳尚潔，被控明知剴剴多次受傷卻未通報，還向家屬粉飾太平，並在剴剴死亡後造假訪視紀錄。檢方去年依過失致死、偽造文書等罪將她起訴。台北地院今（27）日再度開庭審理，並由3名證人接受詰問。

開庭前，法院外已有大批「剴剴戰士」到場聲援，怒斥陳尚潔「無良社工」、「害死剴剴的幫兇」，要求重判。



台北地院前次開庭時，陳尚潔否認過失致死，辯稱自己不是「主責社工」，訪視時也未見剴剴外傷，並表示保母提到剴剴掉牙時，她沒有醫療專業，只能建議就醫，否認疏失責任。因陳尚潔堅持不認罪且無意和解，剴剴家屬也明確表態不願和解。

檢方指出，本案核心爭點之一，是當初剴剴外婆曾希望由原周姓保母照顧，但因經濟考量改由兒福聯盟安排劉彩萱接手。檢方懷疑，陳尚潔從未告知外婆，兒盟其實可以協助減免原保母費用，使外婆不必更換保母，導致後續悲劇發生。為釐清事實，檢方已聲請傳喚多名證人，包括醫院急救醫師、相關訪視人員，以及兒盟內部人員；而陳尚潔則希望能傳喚曾任兒盟執行長等人到庭。

根據起訴內容，檢方認為在剴剴被送至劉彩萱家照顧後，陳尚潔多次錯失救援時機。她曾在多次訪視中察覺剴剴暴瘦、神情畏懼、甚至掉牙、瘀青、髮量減少等異狀，卻未立即通報、未啟動緊急安置，也沒有依規要求保母填寫「寶寶成長月紀錄」。此外，她在剴剴死亡後，疑似與兒盟主管商議如何應對偵查，並製作不實訪視紀錄，試圖掩飾事實。檢方認為，正是這系列疏失和偽造行為，使剴剴錯失獲救機會，最終因營養不良與肺炎而死亡。

隨著庭審推進，社會各界的關注持續升高。而本案關鍵的劉姓姊妹保母部分，也預計將於今（2025）年12月22日在台灣高等法院開庭審理並進入最後辯論。

