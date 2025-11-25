兒盟網路霸凌調查女受害比例高、近半有小帳

▲兒盟針對全台21,539位國高中生進行網路問卷調查，今（25）日發布《2025青少年網路社交及霸凌行為調查報告》。（圖／兒盟提供）

[NOWnews今日新聞] 「放學回家，班群又炸了200多則」、「深夜11點，手機震動，是誰被公審？」這些場景，正在無數青少年的生活中真實上演。根據兒福聯盟調查，高達八成四的國高中生每天都在使用社群媒體，超過二成更是幾乎整天掛在線上。隨著社群媒體成為主要社交場域，孩子們的情緒與關係被搬上螢幕，壓力與誤會也隨之而來；過去多數僅在校園內發生的霸凌事件，也轉移到網路世界。

兒盟針對全台21,539位國高中生進行網路問卷調查，調查發現，青少年最常使用的社群平台為Instagram與TikTok（抖音），通訊以LINE為主。調查發現，40.7%學生曾聽說同學在群組中被公審、排擠或私訊被上傳嘲笑、18.6%學生親身受害。同時，女生在各類型網路霸凌中的比例皆高於男生，心理創傷也更深。近四成旁觀學生選擇沉默，讓孤立與冷漠成為第二重傷害。

廣告 廣告

調查也發現，三成左右的國高中生曾因未即時回覆訊息（31.4%）或回覆太簡短（29.3%）而被朋友誤會或生氣。另近半數學生開設「小帳」．反映出孩子在虛擬世界中渴望被理解，卻又害怕受傷，為網路霸凌的發生埋下隱憂。

網路霸凌不僅是短暫的衝突，更會對心靈造成長期的傷害。調查顯示，在曾遭遇網路霸凌的學生當中，近半數出現社交焦慮或社交障礙；45%的情緒壓力反映在身體上，出現失眠、頭痛、腸胃不適等症狀，更有42%的孩子因此覺得自己沒有價值、自尊受挫，甚至有15%曾萌生自傷或自殺念頭。

令人遺憾的是，有17%學生選擇不向任何人傾訴，願意告訴父母的也僅有四成。大多數孩子傾向找同學朋友訴苦），甚至向AI求助的比例都高於老師與輔導老師。

在社群媒體已成為生活核心的世代，要求孩子完全不使用並不實際，面對網路可能的傷害，家長應該關心而非控制網路使用。兒盟呼籲，家長與師長應主動傾聽、關心孩子的網路互動狀況，並協助培養情緒調節與人際溝通能力；兒盟也提醒家長，可透過「陪伴5步驟」與孩子一起面對網路衝突。

家長陪伴5步驟：

同理情緒優先，理性討論放後面——讓孩子知道你站在他這邊 找到情緒紓解的出口——幫助孩子放鬆心情排解壓力 接納不是每個人都能相處得來——不是所有人都會喜歡自己，但沒人可以任意傷害他人 減少使用社群媒體的時間——逐漸降低使用時間，減少焦慮來源 尋求專業協助——保留證據，必要時可採取法律行動 ※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

容貌焦慮、身心失衡13歲女幸福感亮警訊！兒盟喊話兒家署拋3建議

國高中上課時間縮短 兒盟憂壓力沒減恐只是改待補習班

中職／魔神樂賽後遭網路霸凌 古久保嚴肅喊話：這會造成心理傷害