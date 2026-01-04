兒盟調查臺灣學童過重比例高 食用營養品恐影響睡眠

兒福聯盟研究暨組織發展處黃韻璇處長說明，《2026台灣兒童飲食狀況調查報告》

兒福聯盟舉辦「零食淹沒的童年，孩子營養亮紅燈」記者會

兒福聯盟今天（4日）公布《2026臺灣兒童飲食狀況調查報告》，針對國小五、六年級學童調查發現，約三成學童過重或肥胖，高於國際平均。BMI較高的孩子，從早餐開始就常攝取加工食品，晚餐也有四分之一無法固定時間用餐，且蔬果攝取不足。此外，約五成學童曾食用營養品，部分含咖啡因產品與睡眠困擾有關。兒盟呼籲，家長留意補充品頻率與劑量，建立規律三餐，並由政府與業者共同把關食品標示。

兒福聯盟研究暨組織發展處黃韻璇處長表示，《2026臺灣兒童飲食狀況調查報告》針對國小五、六年級學童進行飲食與健康調查，結果顯示，約有三成受測學童屬於過重或肥胖，比例高於國際平均約二成五。進一步分析發現，BMI 較高的孩子，從早餐開始就較常攝取加工食品，且較少選擇健康食物；同時也有一成一的孩子每週吃早餐不到三天，主因可能與早晨時間不足有關。即便有吃早餐，仍有不少學童在清晨就攝取含糖飲料或油炸食物，比例偏高。

在晚餐方面，調查發現有四分之一的孩子無法固定時間用餐，反映出五、六年級學童課業與生活型態相對忙碌的現況；此外，超過六成學童的晚餐內容以澱粉類食物為主，蔬菜與水果攝取明顯不足。

黃韻璇處長指出，在營養補充品的使用上，約五成學童曾食用營養品，兩成曾吃過能量果凍，其中有五成五表示是依照家長規定食用，推測家長對孩子健康的焦慮，可能是營養補充品使用普遍的原因之一。調查同時發現，學童出現多項疑似文明病的症狀，將近一半的孩子表示有睡不著的情況，兩成七有腹瀉問題，兩成五則出現皮膚過敏或便秘等困擾。

進一步分析顯示，食用較多營養補充品，特別是可能含有咖啡因成分的能量果凍或相關補充品，與睡眠困擾的比例較高有關，顯示營養補充品未必能為健康加分，反而可能產生負面影響，值得家長與社會進一步重視。

針對調查結果，兒福聯盟提出三點呼籲，首先，家長在提供營養補充品時，應留意食用頻率與劑量，並建議12歲以下兒童避免攝取含咖啡因的能量飲料或果凍；其次，建議家長為孩子安排固定的三餐時間，並減少消夜攝取，以維持良好的生理節奏；最後，呼籲政府、業者及學校共同營造健康的飲食環境，政府應加強食品標示管理，特別是兒童常接觸的食品，應清楚標示營養成分。

