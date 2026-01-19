兒盟調查：學童高糖高油飲食普遍 肥胖率已逾三成

零食與含糖飲料，已成台灣孩子餐桌的日常？兒福聯盟公布《2026台灣兒童飲食狀況調查報告》，揭示台灣兒童面臨嚴重的「糖油危機」，不僅台灣兒童過重及肥胖率高達 30.2%，遠超世界衛生組織（WHO）的 25% 跨國研究數據；更驚人的是，超過半數（54.4%）學童，每周至少喝一次手搖飲，速食或油炸食物的攝取率更達到6成6，顯示高油、高糖的「垃圾食物」已成為台灣學童飲食的日常，不但三餐結構失衡，更嚴重影響健康。

不吃或亂吃成常態 高糖高油悄佔領兒童早餐時段

兒福聯盟研究暨組織發展處處長黃韻璇指出，兒童的飲食問題，現在已從「偶爾放縱」，漸漸轉變為「結構崩壞」。從調查結果顯示，兒童的飲食失衡從早餐就已經開始，有超過1成學童，一周內吃早餐的天數不到3天；即便有吃早餐，飲食內容也多集中在麵包、豆漿與乳品，僅不到2成者有攝取蔬果，另外有近2成的孩子，從早餐時段，就開始喝含糖飲料或吃炸物。

晚餐不定時不均衡 含糖飲與炸物加劇肥胖與疾病

晚餐方面，則有近4分之1的孩子，沒有固定用餐時間；超過6成孩子，僅以澱粉類食物果腹，外食比例偏高，使蛋白質與蔬菜攝取更顯不足。在水分攝取方面，逾5分之1的孩子飲水量不足，且這類孩子更傾向以含糖飲料取代白開水，讓糖分攝取在不知不覺中爆表。

另外調查也發現，「垃圾食物」已成為許多孩子生活的一部分，超過6成學童每周至少吃一次速食或油炸食物，逾半數每周至少喝一次手搖飲，16%以上的學童，甚至一周有3天以上飲用含糖手搖。

營養師高敏敏指出，一杯700毫升全糖珍奶的添加糖量，往往已超過孩童每日建議攝取量的2至3倍，糖分在不知不覺中累積；而一份大麥克套餐所含的糖分與油脂，也往往讓兒童的飽和脂肪攝取超標，成為肥胖與代謝風險的溫床。數據亦證實，高頻率攝取速食、油炸物或手搖飲的孩子，其肥胖比例確實顯著高於其他學童。

正餐失衡靠補品？亂吃營養補充品恐成隱形糖分來源

除了高油高糖的直接傷害，長期處於正餐失衡的學童，部分家長會轉而依賴市售營養補充品，給孩子「補一下」。但調查指出，超過半數學童曾食用營養補充品，部分孩子甚至每天補充次數超過一次，高敏敏營養師提醒，補充品並非兒童每日必需，未留意營養品的補充頻率與成分，反而可能增加額外糖分負擔。

飲食習慣與學童健康相關 三餐亂吃身體先冒警訊

台灣學童飲食習慣長期不均衡，除了影響生活、學習，現在也有越來越多相關證據發現，學童飲食習慣與生理不適，已出現高度關聯。根據兒盟調查發現，有高達6成5的孩子，在過去2周內至少出現一項生理不適，包含睡不著、拉肚子或便祕等。

餐桌氣氛影響睡眠 共餐品質牽動孩子身心健康

另外，家庭的用餐氛圍對孩子的身心健康影響深遠。調查發現，近2成孩子一周與家人共餐不到2天；幾乎每餐能與家人聊天的孩子，睡眠狀況較佳；相反地，用餐時常被責備或被問課業的孩子，睡不著的比例接近2倍。

黃韻璇處長強調，台灣兒童飲食問題不只是「吃什麼」，更牽動家庭互動、教育環境與政策選擇。除了建立孩子定時定量的均衡飲食習慣，不讓零食與糖分淹沒童年；家長更應在共餐時營造輕鬆氣氛，避免追問課業，讓餐桌成為陪伴與傾聽的時刻，才能真正守護孩子的身心健康。

