兒盟調查:18.6%學生曾遭網暴

兒盟二十五日發布「青少年網路社交及霸凌行為調查報告」，有百分之十八點六的學生曾親身遭遇過網路霸凌。

（兒盟提供，中央社）

記者王誌成∕台北報導

兒少使用網路比例日趨升高，兒福聯盟二十五日發布「二０二五青少年網路社交及霸凌行為調查報告」，高達八成四國高中生每天使用社群媒體，有四成七的學生曾聽說網路霸凌；一成八學生親身遭遇過網路霸凌。

兒盟針對全台二萬一千五百三十九名國高中生進行網路問卷調查。調查顯示，有高達八成四國高中生每天都使用社群媒體，且超過兩成更是幾乎整天掛在線上。青少年最常使用的社群平台為Instagram與TikTok，通訊以ＬＩＮＥ為主；但隨著互動集中於網路，有近半數學生會開設「小帳」隱藏真實自我，反映他們渴望被理解卻又害怕受傷。

調查顯示，有四成學生曾聽說網路霸凌，包括在班群公審、嘲笑同學（三成五）、不讓同學加入群組（二成五）及把私下對話上傳到網路嘲笑（二成三）。令人擔憂的是在霸凌現場的沉默現象，調查指出，當看見同學遭到霸凌時，有三成九學生選擇什麼都不做，僅少數人會有積極作為，例如安慰、提供受害者建議或尋求師長幫助。

調查發現，在曾遭遇網路霸凌的學生當中，四成九出現社交焦慮或社交障礙；四成五情緒壓力反映在身體上，出現失眠、頭痛、腸胃不適等症狀。更有四成二的孩子因此覺得自己沒有價值、自尊受挫，甚至有一成五曾萌生自傷或自殺念頭。

兒盟表示，預防網路霸凌，父母關心比控制有用。調查顯示，當父母對孩子使用網路的狀況展現高度關懷時，孩子遭受網路霸凌的比例較低（高關懷一成六、低關懷二成一），且有五成五的孩子願意在遇到不愉快時告訴父母，遠高於低關懷家庭的二成七。

面對網路霸凌，兒盟建議，家長可依循「陪伴五步驟」支持孩子，從同理情緒優先開始，幫助孩子放鬆心情排解壓力，告知接納不是每個人都能相處得來，減少使用社群媒體的時間，以及尋求專業協助。