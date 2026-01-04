兒盟調查：3成兒童過重、逾半每週吃1次垃圾食物與手搖飲
〔記者吳柏軒／台北報導〕兒童飲食營養與生長發育、身心健康有關，兒福聯盟今(4日)發布調查，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2％，比WHO調查的小學高年級生過重佔25％還高，且進一步調查，高糖、高油等垃圾食物已經成為孩子的日常，逾6成學童每週至少吃1次速食或油炸食物、逾半數每週至少喝1次手搖飲，日常飲水量也常不足。
兒盟調查，去年9到10月收集1255份小學5、6年級生有效樣本，統計發現，其中30.2％處於過重或肥胖，高於WHO數據；也分析出每週吃3次以上垃圾食物的數據，包含16.3％經常吃速食炸物、53％吃零食甜點、16.2％喝手搖飲料；更進一步分析證實，BMI肥胖者喝手搖飲及吃速食炸物的頻率較高。
三餐方面，兒盟也調查，11％學童1週吃不到3天早餐，攝取內容則51.4％為乳類豆類，46.7％為麵包，甚至有18％喝含糖飲料，12.4％吃熱狗雞塊等炸物，營養均衡仍有改善空間；晚餐則是24.2％沒有固定時間，且逾6成的晚餐只吃澱粉，如炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等，缺乏蛋白質、蔬菜等，約31.8％學童晚餐什麼都有吃到。
營養師高敏敏指出，1份大麥克套餐的糖量約61公克，已超過孩童2天的建議攝糖上限；油脂含量亦高達約48公克，其中飽和脂肪約13至15公克，而孩童每日飽和脂肪建議應低於每日總熱量的10%，單一套餐往往就已超標，長期累積恐大幅增加肥胖與代謝風險。
兒盟指出，更值得關注的是能量果凍食用情況，在有吃能量果凍的學童中，5.1％每天吃超過1次，28.1％1天吃1次，顯示部分家長可能過度依賴這類產品，提醒應留意產品中的糖分、人工色素與添加物是否過量，避免讓果凍取代正餐或過量食用。另外，18.2％學童1週不到2天與家人共餐，有3成學童即使親子共餐也不聊天。
兒盟建議，補充品使用需留意頻率與劑量；均衡飲食從3餐與共餐開始；政府與學校需共同打造健康飲食環境；強調改善兒童飲食並非只靠家長，而是家庭、教育與政策共同努力，才能讓孩子真正擁有健康而均衡的飲食生活。
