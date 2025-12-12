兒盟高層翻供？ 昔稱社工疏失今稱未如此說.法官錯愕

台北市 / 綜合報導

剴剴案持續審理中，現在要釐清的是，是否因陳姓社工疏失，導致錯失救援的黃金時機呢？昨（11）日開庭時，除了陳姓社工外，兒童聯盟副處長李芳玲與江姓督導，也被傳喚出庭。副處長在庭上表示，陳姓社工並非毫無作為；江姓督導更是對去年偵訊時稱，陳姓社工「確有疏失導致剴剴死亡」的證詞，回覆沒有印象，不知為何被記成這樣。法官罕見拉高分貝強調，這是對檢察官很大的指控！兒福聯盟兩位高層的證詞是否有翻供的意味？陳姓社工律師也聲請勘驗去年筆錄光碟。

聲援民眾說：「兇手，兇手。」剴剴案還沒開庭，法庭外照慣例，早有剴剴戰士到場聲援。聲援民眾說：「重判，重判。」儘管案件已經審理多次，但剴剴戰士們的怒火，依舊不減。

廣告 廣告

聲援民眾說：「重判，重判。」法警開道，陳姓社工低調迅速進入法庭，這次開庭主要釐清是否因為她的疏失，導致錯失救援剴剴的黃金時機。

兒盟副處長李芳玲表示，陳姓社工並非毫無作為，剴剴之死不應由她個人承擔，另一名江姓督導語出驚人，法官提示她去年偵訊稱，確有疏失導致剴剴死亡，她竟說沒印象這樣回答，不知道為何被記成這樣，沒說話也被記成『是』，法官罕見拉高分貝表示，這是對檢察官很大的指控。

聲援民眾說：「重判。」到現在還是否認犯罪是不是，儘管陳姓社工，堅稱沒有過失，但仍涉嫌未落實訪談隱匿證據遭到起訴，而當時事件爆發，兒福還出面開記者會道歉，並提出3大作為徹底檢討。

但這回副處長與督導的證詞改口，甚至前後不一是否意味著翻供，陳姓社工的律師當庭聲請勘驗，去年3月12日的偵訊錄音光碟，檢方則表示，會在下次開庭前聽完再提出意見。

原始連結







更多華視新聞報導

剴剴案宣判 林月琴：改革制度 不容剴剴犧牲白費

國際關注剴剴案 BBC：台首起國民法官審虐童案

剴剴案一審宣判！劉彩萱遭判無期褫奪公權終身.妹18年

