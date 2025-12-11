兒福督導髮夾彎式「翻供」！稱陳尚潔無過失 反控檢方筆錄有問題

陳尚潔今日出庭剴剴案，法庭外聚集眾多剴剴戰士。（圖／翁靖祐攝）

不到2歲的男童剴剴遭到劉姓姊妹保母虐死，台北地院今（12月11日）開庭審理兒福聯盟社工陳尚潔涉過失致死等罪部份。今日北院傳喚急救凱凱的醫師黃聖心、兒盟副處長李芳玲、督導江怡韻3人作證。江怡韻大改原先認為陳尚潔有疏失的供詞，表示對方「該做的都有做」，並稱「不知道為何筆錄記成這樣」。

李芳玲解釋，若遇到像剴剴一晚掉了3顆牙的情形，社工該做的就是求助專業，事件發生以後，陳尚潔有請保母帶剴剴去看牙醫，並追蹤後續的就醫情形，李芳玲說「我不能說陳尚潔完全沒有做得不好的地方，但我不會說本案是陳尚潔個人的錯」。

檢察官庭上問李芳玲，為何陳尚潔9月家訪時明明有拍到剴剴頭上的瘀青，但卻要等10月傷好了以後，才把照片傳給家屬看。李芳玲回答，兒福內部並沒有規定傳照片的頻率，檢察官略帶激動地問那有規定說要等傷好了才傳照片給家屬看嗎？李芳玲回應道「當然沒有」。

江怡韻為陳尚潔的督導，她在庭上表示，當時在偵訊過程會說「疏失」是因為檢察官針對此案問她是過失還是疏失，她以為只能2選1，等到第2次偵訊時，江怡韻想要改口但被檢方警告會有偽證罪的問題。且在看完檢方提示的筆錄內容後，她也表示沒有印象自己是這樣回答的，並聲請勘驗偵訊內容。

庭末，法官當庭念出筆錄內容給江怡韻聽，其中記錄到對方曾說「我們確實有疏失而導致剴剴死亡」但江怡韻聽了以後表示沒有印像自己這樣回答，稱當時訊問時自己保持沉默，但檢察官卻在她面前把筆錄記載為「是」。法官聽到以後提高音量表示「這是很嚴重、很大的指控」並詢問她是否要改變證詞，江怡韻則回答肯定答案，主張陳尚潔沒有過失。

