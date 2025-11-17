兒福署只三級？層級太低、跨部會難協調 兒盟提3建議

賴清德總統16日表示，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，以兒童為中心設立專責機構，照顧兒童身心健康發展。（本報資料照片）

賴清德總統昨宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，兒福聯盟表示，該署僅是三級機關，仍會有協調不動其他部會的老問題，建議直接在行政院下增設「兒童及少年事務委員會」，與兒童及家庭署相輔相成，強化兒少事務統籌及推動。此外，兒童及家庭署的編制不能只是現有人力的重新排列組合，提供足夠兵馬才能真的大破大立，而有關兒少及家庭健康福址的政策與業務，都應由該署掌理，跳脫衛政、社政壁壘分明的框架。

兒盟表示，「兒童及家庭署」只是三級機關，遇需跨部會協調的業務，仍面臨機關本身層級過低、協調不動其他部會的老問題。反觀日本政府2023年設立直屬內閣總理大臣管轄的「兒童家庭廳」，改從育兒家庭的觀點出發，在中央設立專責機關，打破部會間各自為政問題，建議未來修正《行政院組織法》，在行政院下增設「兒童及少年事務委員會」，並定位為中央常設的二級機關，直接受行政院長管轄。

廣告 廣告

兒盟補充，該委員會主責全國少子化及友善育兒政策、兒少身心健康促進、兒少死亡回顧、兒少安全防護等國家重大兒少政策規畫與跨部會業務協調整合，搭配衛福部新成立的「兒童及家庭署」，相輔相成，強化中央對兒童及少年事務的統籌與推動，確保兒少權益獲得更完善的保障。

兒盟也建議，衛福部的兒少業務呈現零散分立、機關層級偏低及橫向整合不足，未來只要是衛福部轄下有利兒少及家庭健康福址的政策與業務，都盡可能由「兒童及家庭署」掌理，跳脫現行衛政、社政壁壘分明的框架，真正做到跨域及跨專業整合。

兒盟提到，衛生福利部轄下與兒少、家庭福利業務相關的機關，主要為「社會及家庭署」及「保護服務司」，社會及家庭署正式編制人力不及150人，保護服務司正式編制人力更低於50人，兩單位現有編制人力合計不到200人，未來成立「兒童及家庭署」，應提供足夠的兵馬與糧草，不應只把既有人力重新排列組合而已，才能真的大破大立。

更多中時新聞網報導

《大濛》回嘉首映 陳玉勳嘆自己沒路用

聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴

呼聲中斷、睡再久都累 恐是OSA上身