兒福聯盟打破沉默「謝謝雅英」 列3點回應網友質疑：已大幅度調整

啦啦隊女神李雅英捐款行善意外引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg、翻攝自Threads／yyyoungggggg）

啦啦隊女神李雅英來台發展，憑著出眾外型和應援實力獲得許多球迷和粉絲喜愛，擁有高人氣。近日李雅英在生日前捐款29萬元做善事，卻因捐款給有爭議的兒福聯盟，引發網友不滿，還遭藝人郁方點名「不要亂捐錢」。今（6）日稍早兒福聯盟打破沉默，主動回應爭議，強調「給孩子最好的照顧」。

兒福聯盟在官方粉專發聲表示，謝謝李雅英在生日前的愛心捐款，更透露她本人親自到場聆聽兒福聯盟對偏鄉長假資助計畫，還告訴他們「2月9日生日捐款29萬，是給孩子最好的祝福。」

針對社群上的討論，兒福聯盟說明，那些討論引用的資料多為2019年以前的舊數據，近五年來組織已進行大幅度的服務轉型與財務調整。在收支結構方面，2019年支出約4.19億元，收支比為46%，而2024年預計支出將達6.69億元，收支比提升至146%，強調資源已更集中投入實際社會需求。

在服務成果上，兒福聯盟指出，2024年直接服務近萬名孩子，提供超過3.4萬人次的經濟補助，同時透過政策倡議觸及超過1300萬人次。聯盟強調，所有財務資訊皆經會計師簽證，並定期公開於官網與自律平台，歡迎社會大眾持續監督。

此外，兒福聯盟表示，超過15年來，每年均透過社工與學校系統，依孩子實際需求提供寒冬保暖物資，並在農曆年前發放紅包與年菜，同時藉由寒假營隊延長照顧時程，盼減輕弱勢家庭負擔。兒福聯盟再次強調，會如實將捐款投入服務、不中斷照顧行動，並持續以「給孩子最好的照顧」作為核心目標。

不過，聲明曝光後，仍有不少網友在貼文下方留言表達不滿，提及過往事件與個人立場，質疑捐款是否用在「對的地方」，也有人將矛頭指向李雅英團隊，要求更審慎評估。

