兒福聯盟曾稱「剴剴案無先例」？ 郁方喊話：為何不談珮珮案？

韓籍啦啦隊女神李雅英日前於生日前夕，向兒福聯盟捐款29萬元，但因該機構牽涉「剴剴案」風波，引發大批網友不滿。對此，長期關注兒少議題的女星郁方便開轟「不要亂捐錢」，隨即又肯定李雅英的善心，後續兒福聯盟粉專在底下留言澄清收支狀況，卻遭郁方回嗆「離開我的FB」。昨天（7日）深夜，郁方再次發文點名兒福聯盟，質疑「兒福曾說過『剴剴案』沒有先例，但幾年前就曾經發生過『珮珮案』」。

郁方於臉書粉專發文表示，兒福曾說過「剴剴案」沒有先例，但早在2019年的新竹，就有名為珮珮的孩童，同樣經由兒福聯盟媒合全日托保母，卻在2個多月後不幸猝死離世，「為何兒盟閉口不談？為何兒盟信誓旦旦表示沒有先例？」

郁方提到，珮珮的姑姑透露，珮珮9個月大時，家人就向新竹縣政府申請出養，後由兒福聯盟辦理，並告知應至少3至4個月後才可以去看孩子，怎料在2019年大年初二時，家人收到兒盟社工來電告知，稱珮珮在醫院急救，到院前已OHCA，身上雖無虐待傷勢，但孩子腸扭結壞死、呼吸道感染、顱內出血。

郁方說，照理來說嬰兒出現腸扭結應該會哭鬧，但保母聲稱餵完奶後並無異狀，後來才發現孩子身體冰冷，而孩子顱內出血，保母僅說「可能是包尿布時不小心摔傷」，且兒盟要求保母記載的照顧手冊都沒有紀錄，雖然家屬有提告，但全案不起訴，家屬也願意私下與兒盟和解。

郁方無奈道，當初就希望兒盟可以建立更完善的保母監督機制，也建議是否能裝監視器、加強社工訪視頻率等等，當時兒盟僅回應會內部改革，但無法承諾具體時間方向，將與主管討論。

郁方斥責，「縱使（珮珮案）不是保母將孩子『虐待致死』，但也是他們媒合的孩子出了狀況，為何幾年過去了，兒盟閉口不談？」、「我就再給一次機會，兒福我想聽你們的解釋」。

郁方也感嘆，「7年多過去了，如果珮珮還在，她也要上小學了；將近3年了，如果剴剴還在，他也要上幼兒園了。能否有一天，孩子們可以不在大人們的過失中犧牲。」

