兒福聯盟澄清「剴剴案是首例」 郁方火大提「7年前珮珮案」：為何閉口不談？

韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展2年，日前宣布捐款29萬給兒福聯盟，卻引發爭議。長期關注「剴剴案」的藝人郁方轉發相關貼文怒罵：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」。兒福聯盟6日公開財務數據自清，強調機構已經進行大幅度的服務轉型和財務調整，但郁方僅冷淡回應「離開我的FB」，並於昨（7）日深夜再批兒福聯盟曾說「剴剴案沒有先例」，但7年前新竹卻發生過「珮珮案」，孩子同樣死於兒福聯盟媒合的保母手中，「為何幾年過去了，兒盟閉口不談？」

1歲半男童剴剴在保母劉彩萱的照顧下，遭不人道虐待而死。（圖／翻攝畫面）

郁方發文揭露，兒福聯盟曾說過剴剴案沒有先例，但幾年前就曾經發生過珮珮案。早在2019年的新竹有個孩子叫做珮珮，由兒福聯盟安排媒合全日托保母，2個多月後珮珮卻不幸猝死，「為何兒盟閉口不談？為何兒盟信誓旦旦表示沒有先例？」既便這起事件與剴剴案的「保母虐待致死」不同，但同樣是由兒福聯盟媒合的孩子出了狀況。

郁方表示，據珮珮姑姑說法，家人在珮珮9個月大時向新竹縣政府申請出養，後由兒福聯盟辦理，並告知至少3至4個月後才可以去看孩子，結果在2019年大年初二這天，家人突然收到兒福聯盟來電告知，珮珮正在醫院急救，身上雖無虐待傷勢，但孩子「腸扭結壞死、呼吸道感染、顱內出血」，到院前已OCHA（到院前心肺功能停止）。

郁方質疑兒福聯盟曾說過剴剴案沒有先例，對7年前的新竹珮珮案閉口不談。（圖／取自臉書／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方質疑，腸扭結的嬰兒照理來說應該會哭鬧，但保母稱「餵完奶後並無異狀，後來去看才發現孩子身體冰冷」，顱內出血的部分，保母則說「可能是包尿布不小心摔傷」，但兒福聯盟要求保母記載的照顧手冊卻沒有紀錄。應紀錄卻未紀錄顯然有疏失，後續珮珮家屬有提告，但後來全案不起訴，家屬也願意私下與兒福聯盟和解。

珮珮家屬當時希望兒盟可以建立更完善的保母監督機制，也建議是否能裝監視器、加強社工訪視頻率等等。兒福聯盟當下表示為內部改革，無法承諾具體時間方向，但會與主管討論。「七年多過去了，如果珮珮還在，她也要上小學了；將近三年了，如果剴剴還在，他也要上幼兒園了。能否有一天，孩子們可以不在大人們的過失中犧牲。」

