兒福聯盟稱「剴剴案是首例」 郁方連PO文反擊：怎不提新竹「珮珮案」？

娛樂中心／謝宛真報導

1歲半男童剴剴（圖）在保母劉彩萱的照顧下，長期遭不人道虐待，無辜枉死。（圖／資料照）

韓籍啦啦隊女神李雅英2日捐款29萬給兒福聯盟，讓長期關注「剴剴案」的藝人郁方氣得怒籲「不要亂捐錢」，引起各界關注。兒福聯盟6日現身留言自清，但郁方並不買單，昨（7）日深夜指出兒福聯盟曾說「剴剴案沒有先例」，但幾年前新竹卻有個「珮珮案」，同樣死在兒福聯盟媒合的保母手中，希望閉口不談此案的兒福聯盟能出面說明。

積極為剴剴案發聲的郁方，要求兒福聯盟出面說明2019年的珮珮案。（圖／資料照）

郁方發文表示，早在2019年的新竹就有個孩子叫做珮珮，同樣經由兒福聯盟（或簡稱「兒盟」）安排媒合全日托保母，未料2個多月後，未滿1歲的珮珮便不幸猝死離世，顱內出血的部分保母也確實有疏失，讓她質疑「為何兒盟信誓旦旦表示沒有先例？為何幾年過去了，兒盟閉口不談？」

郁方進一步說明，根據珮珮姑姑表示，家人在珮珮9個月大時向新竹縣政府申請出養，之後由兒福聯盟辦理，並告知至少3～4個月後才可以去看孩子，結果還未滿3個月，2019年大年初二這天，家人突然被通知珮珮送醫急救，兒盟社工告知珮珮送到醫院前已經失去呼吸心跳。

珮珮親屬了解情況後，發現珮珮身上雖無虐待傷勢，但出現「腸扭結壞死、呼吸道感染、顱內出血」3種情況。郁方指出，照理來說，腸扭結的嬰兒應該會哭鬧，但保母稱「餵完奶後並無異狀，後來去看才發現孩子身體冰冷」，顱內出血的部分，保母則表示「可能是包尿布不小心摔傷」，但照顧手冊卻無紀錄。

剴剴案引發台灣社會群情激憤，一起上街頭為剴剴爭取公道，也希望修法保護兒少。（圖／資料照）

由於兒福聯盟有要求保母填寫照顧手冊，所以沒有珮珮摔傷紀錄明顯有疏失。郁方表示這部分珮珮家屬有提告，但全案最終不起訴，家屬也與兒盟私下和解，家屬同時希望兒盟建立更完善的保母監督機制，並給予多項建議，「當時兒盟表示為內部改革，無法承諾具體時間方向，但會與主管討論。」

「七年多過去了，如果珮珮還在，她也要上小學了；將近三年了，如果剴剴還在，他也要上幼兒園了。」郁方感慨，能否有一天，孩子們可以不在大人們的過失中犧牲，今（8）日她也再度轉發「農藝女孩看世界」粉專2024年一篇談「兒盟為什麼爛」的貼文，感嘆兒福聯盟不只前述兩個案件，憂心多年來是否還有其他類似用嬰兒猝死、驗屍結案來對外封鎖消息的悲劇案件。

郁方分享「農藝女孩看世界」粉專2024年一篇談「兒盟為什麼爛」的貼文。（圖／翻攝自郁方臉書）

