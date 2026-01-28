兒空投毒死動物！張美阿嬤農場怒批「巨嬰」曝分家內幕

張美阿嬤農場負責人的小兒子至「星夢森林劇場」空投放摻有劇毒農藥，害死園區內動物，今（28日）張美阿嬤農場發聲了。（圖／翻攝自張美阿嬤農場臉書）





宜蘭縣一名王姓男子因不滿前員工跳槽至「星夢森林劇場」，竟出動3次空拍機，飛越園區上空投放摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒，造成動物死亡。而王男被發現是張美阿嬤農場負責人的小兒子，今（28）日張美阿嬤也在留言回應網友，怒批王男是「巨嬰」。

宜蘭地檢調查，王男於2023年間操控空拍機，到星夢森林劇場空投摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒，造成園區內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝3隻動物死亡、10多隻動物中毒，被依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪將王男起訴，並請求法院從重量刑。

張美阿嬤農場回應

對此，張美阿嬤農場透過臉書強調，農場始終以動物福利與食農教育為核心，絕不容許任何傷害動物的行為，並解釋，早在2023年6月發現王男行為脫序且違背經營理念後，便已終止與其所有合作關係，並指稱王男後續另立門戶自行經營，其個人所作所為均與本農場無涉，呼籲社會大眾切勿產生不當連結。

廣告 廣告

張美阿嬤農場補充，針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

貼文一出，有網友留言批評王男行為，並直言「張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎」，張美阿嬤農場則正面回覆「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」，更有網友指出，「說來說去都是為了錢鬧分家，不會再去」，張美阿嬤農場則解釋道，「並不是因為錢鬧的分家，而是發現了他這種荒唐行徑而終止了合作關係」。

張美阿嬤農場直言王男是巨嬰。（圖／翻攝自張美阿嬤臉書）

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

離心力奪命！怪手過彎甩出砸騎士 司機認了：沒綁好

新／跨國運毒、埋包販售！刑事局破竹聯齊興堂 搜出千萬大麻

為了求復合！新北男瘋狂跟騷跪前女友老家 下場出爐

