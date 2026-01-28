兒空拍機3次投毒害死同業動物 張美阿嬤切割：已終止一切合作

王姓男子2023年間3度以空拍機投毒，害死同業3隻小動物，張美阿嬤農場則發聲，強調已與王男終止一切合作。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣三星鄉王姓男子，不滿前員工跳槽到其他農場，竟在2023年3度以空拍機到該農場投毒，導致羊駝、梅花鹿和侏儒山羊等多隻動物暴斃，而王男是知名「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，張美阿嬤農場也發聲，強調已與王男終止一切合作。

檢警調查，王男在2023年間操控空拍機，到對手農場空投摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒，導致該農場多隻動物誤食，釀成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝3隻動物死亡、10多隻動物中毒的悲劇，王男則在近日被宜蘭地檢署起訴並求處重刑。

廣告 廣告

而王男是張美阿嬤的小兒子，張美阿嬤農場在28日發布聲明，強調從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為，該案是曾短暫參與農場事務的王姓男子所為。

張美阿嬤農場強調，在2023年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作，王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與張美阿嬤農場之營運、管理及動物照護完全無關。

張美阿嬤農場表示，農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成名譽受損之情事，已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞