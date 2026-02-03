兒童也喝能量飲引熱議！醫示警恐影響成長與心臟健康 要提神還能怎麼做？

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】為應對繁重課業或追求流行風潮，兒童也開始喝起能量飲料，現象引起國內熱議。先前也有外媒報導，英國正研擬立法，禁止16歲以下孩童透過商店、餐廳、自動販賣機、網路平台等通路購買能量飲料。淡水馬偕紀念醫院小兒科暨小兒腸胃科洪華希醫師提醒，能量飲咖啡因含量高，且同時具有多種「可提神」的添加成分，可能對孩童的心臟和骨骼健康造成影響。美國兒科學會也已明確表示，能量飲料在兒童飲食中「沒有任何角色」。

喝一罐就可能咖啡因超標 能量飲這些成分也不可輕忽

洪華希醫師表示，市售能量飲單罐咖啡因含量約80至240毫克，但台灣與美國兒科學會均建議，12歲以下兒童不應攝取咖啡因，12至18歲每日上限則為100毫克，這樣看來只喝一罐能量飲料就可能已超標。能量飲料中也常見有瓜拿納（Guarana）萃取物，在同樣克數下，其咖啡因含量比咖啡豆還高，卻未納入總咖啡因量標示，使得能量飲中潛在的咖啡因含量可能更高。

咖啡因、瓜拿納，與茶鹼、可可鹼、牛磺酸等成分具有加成效果，且劑量又高，對神經和心臟刺激的效果將倍增，持續作用時間延長，這也是為什麼飲用後會感覺「提神效果更猛烈」。洪醫師指出，其中牛磺酸單獨使用時對人體無害，但與咖啡因混合後，兩者同時對心臟的作用，就像叫心臟「一邊踩油門、一邊踩剎車」，可能增加心律不整風險。

兒童體重輕、代謝慢 留意心臟健康風險

洪華希醫師說明，雖然建議攝取量以年齡做分界，但12歲小孩有的50公斤，有的偏瘦甚至只有22、23公斤，體重與成分耐受性的關係也應納入考慮。兒童體重較輕、代謝效率較慢，與成人相比，相同劑量咖啡因在孩童體內濃度更高、作用時間更長，影響也可能更明顯。若孩子本身有潛在心臟疾病，平常可能不會發病，但能量飲的過度刺激，可能誘發心臟過度收縮或神經過度興奮，引起血壓升高、急性心律不整，甚至心臟衰竭、癲癇發作，嚴重時可能致命。

「當然未必第一次喝、只喝一罐就有問題，但就像俄羅斯輪盤，急性的危害可能隨時發生。」他指出，類似風險也存在於成人身上。另有部分文獻指出，長期服用這類多種刺激性成分混雜的飲料，可能導致神經細胞凋亡，同樣值得留意。

兒童喝能量飲 2點影響生長發育

兒童喝能量飲的危害不只限於心臟健康。洪華希醫師提到，大腦中發出「想睡覺」訊號的受體會被咖啡因「佔據」，這時若身體有疲憊感，也會覺得自己好像還不累、可以繼續做事。研究顯示，咖啡因的攝取會影響深層睡眠，而深度睡眠期是生長激素分泌的關鍵時段。深度睡眠減少，再加上課業壓力導致皮質醇長期偏高，都使得生長激素分泌量下降，影響發育。且咖啡因具利尿作用，會促進鈣質流失，對正值骨骼快速成長期的孩子尤其不利。

別透支未來！充足睡眠、規律運動也能提升學業表現

兒福聯盟2022年調查顯示，11歲國小生平均睡眠約8.8小時，已略低於歐美睡眠醫學會針對6至12歲孩童睡眠時間應介於9至12小時的建議。洪華希醫師提醒，臨床上也觀察到越來越多孩子有熬夜狀況，實則正在「透支未來體力」，家長應以正向方式思考，協助孩子建立充足睡眠、規律運動與均衡飲食，維持正常生長發育，也能提升大腦認知與記憶力，才是真正有利於學習效率和課業表現的提升。

不靠能量飲也能提神 醫教3招安全醒腦

若孩童偶爾需要提神，建議可用以下3種方法：

小睡5至10分鐘：真的很累時不要跟身體抵抗，大腦獲得短暫休息有助於提升認知和執行能力。 用冷水洗臉：透過物理刺激促進腎上腺素分泌，短暫提振精神。 咀嚼無糖口香糖：藉由咀嚼動作增加腦部血流量，幫助保持清醒。

飲食方面，洪華希醫師也建議選擇低升糖指數（GI）食物，避免血糖快速波動引發疲勞。他坦言，這些方式提神效果確實不如能量飲持久，但睡眠與運動攸關的是長期、甚至成年後的健康，應提高重視並多加權衡利弊。

