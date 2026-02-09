兒童事故死傷增33％交通安全最大宗 靖娟：充氣式遊具成新興風險

兒童事故死傷交通安全因素佔大宗，靖娟基金會執行長許雅荏呼籲落實使用安全座椅。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕兒童事故風險增！靖娟基金會統計去(114)年兒少事故新聞，在排除兒虐、性侵等人身安全類別，0至14歲兒童事故死傷人數較前年增加33%，交通安全是造成死傷最嚴重的類別，此外，基金會也觀察到，在親子活動及假日市集常見的充氣式遊具，則因死傷人數飆升5倍，成為新興風險。

根據靖娟基金會資料，公布共265件兒少事故新聞資料，共造成401人傷亡，其中47人死亡、354人受傷，雖然大致較111年的476人、112年的619人為低，但與113年的301人相比，成長33%。事故類型延續前一年仍是交通事故，有114件，造成164人死傷，其餘分別為照顧疏忽49件、49人死傷；火及火焰31件、46人死傷；遊戲與玩具安全16件、18人死傷。

廣告 廣告

針對兒童最大殺手交通安全，靖娟基金會執行長許雅荏指出，根據交通部道安平台截至去年10月的資料，全台0至14歲兒童於交通事故中的死傷人數達1萬4187人，尤其在自小客車事故中，兒童為乘客因未正確使用安全配備而造成死傷的情形尤為明顯，近4年以來約有347人。

許雅荏強調，研究顯示，兒童正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約73%的頸部衝擊力、減少約71%的死亡風險，若採後向乘坐，安全性更可提高約75%，因此呼籲家長須謹記四口訣「後、安、固、指」，並依兒童年齡與身高正確使用安全座椅，才能有效降低事故發生時的傷害風險。

此外，許雅荏提到，遊戲場域事故風險呈現新變化，從近幾年發生在公園等公共場所的溜滑梯、攀爬架等固定式遊具，到去年集中於充氣式遊具。去年在遊戲場域死傷的18名兒童中，充氣式遊具就佔了5人，比例近3成，而去年則僅1人，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

許雅荏呼籲，政府應透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查應全面檢視與強化；也提醒家長春節期間若帶孩子參與遊戲設施時，應全程在旁陪同並留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，並確認現場是否落實設備固定、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施，才能避免憾事發生。

靖娟基金會指出，充氣式遊具造成兒童事故死傷人數攀升。圖為兒童遊戲情境。(記者楊綿傑攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

