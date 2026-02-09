兒童事故風險年增33％ 交通事故傷亡不減反增

許雅荏執行長講解安全座椅

靖娟基金會今天(09日)舉辦114年兒童事故傷害新聞統計分析記者會，根據靖娟統計的兒少事故新聞露出資料顯示，在排除兒虐、性侵等人身安全類別後，14歲以下兒童事故死傷人數較前一年增加33%，顯示兒童事故風險不降反升，已成為迫切的公共安全警訊。

靖娟基金會統計114年265件兒童事故，共造成47名兒童死亡、354人受傷，基金會執行長許雅荏表示，「交通安全」仍是造成兒童死傷最嚴重的類別，死傷人數高達164人，各個年齡層在交通事故都有下降趨勢，唯獨0至14歲兒少交通事故並沒有下降趨勢，主要還是還是以乘車交通事故為主，在自小客車事故中，兒童為乘客因未正確使用安全配備而造成死傷的情形尤為明顯，近四年以來約有347人。

研究指出，兒童正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約73%的頸部衝擊力、減少約71%的死亡風險，若採後向乘坐，安全性更可提高約75%，有些家長都覺得自己確實有安全座椅，但卻沒有正確的讓孩子使用，事故發生瞬間容易產生所謂的「甩鞭效應」，使頭頸部承受巨大拉力，進而造成嚴重甚至致命的傷害，因此呼籲家長須依兒童年齡與身高正確使用安全座椅，才能有效降低事故發生時的傷害風險。

兒童事故不僅造成即時的身體傷害，後續的心理影響與家庭照顧壓力同樣不容忽視，因此，靖娟基金會的「OK繃兒童服務中心」，提供事故後的心理支持、家長諮詢與資源轉介服務。