兒童人權日公益畫展揭幕 世展會籲用愛「圈」起世界！

【民眾新聞網方健龍新竹報導】響應1120兒童人權日，台灣世界展望會結合新竹在地藝術家、幼兒園及本會服務弱勢兒少共同投入藝術創作，今（12）日起至11月23日於新竹市立演藝廳AB展廳舉辦「兒童人權日公益畫展」，透過大型藝術創作、同心圓繪畫等多種形式，傳達「讓愛流動、傳遞希望」，喚起社會對兒童權益的重視，歡迎民眾蒞臨欣賞，一起用愛「圈」起世界！

聯合國於1989年通過「兒童權利公約」，明定兒童所享有的權益，並訂定每年11月20日為「世界兒童人權日」，藉以呼籲各國重視及保障兒童的基本權利。新竹在地藝術家看見世界上仍有許多兒童無法上學，影響身心與教育發展，與展望會號召在地孩童以藝術傳遞關懷。

兒童人權日公益畫展在悠揚的管樂聲中揭開序幕，圓代表著完整、希望與愛的延續，展區一面有上百幅「同心圓」組成的牆，象徵著社會各界攜手合作，讓愛匯聚、讓善流動。

台灣世界展望會北區辦事處區處長黃錦玲表示，兒童是父母親的寶貝也是國家未來的希望，目前仍有許多國家孩子面臨天災或飢餓等危機，更反映出社會不平等與脆弱現況。很高興公益畫展能與新竹湖畔畫會藝術家、Art Prince藝文中心和所有響應的小朋友們，攜手為國內外無法表達自身處境的弱勢兒童發聲。

黃錦玲指出，歡迎民眾在11月23日（日）前，蒞臨新竹市立演藝廳AB展廳，在藝術畫作中一起看見愛流動、「圈」起世界的力量。

《圖說》12日揭幕的「世界兒童人權日 公益畫展」，展現藝術結合公益的溫暖力量。（圖／台灣世界展望會提供）