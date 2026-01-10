兒童劇巡演 推廣預立醫療

宜蘭預立醫療決定簽署人數翻倍成長，《牛爺爺的心願》全國巡演首站從宜蘭出發。（宜蘭縣衛生局提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

台灣108年實施《病人自主權利法》以來，宜蘭地區完成諮商並簽署預立醫療決定人數翻倍成長。改編自器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心《樹懶爺爺的心願》繪本的《牛爺爺的心願》兒童劇將在各縣市巡演，首站10日從宜蘭出發。

《病人自主權利法》是亞洲第一部保障病人權利的法律，鼓勵民眾透過預立醫療照護諮商，與醫護人員、家人共同討論後，為自己簽署預立醫療決定。

統計至去年12月，宜蘭地區已有27家醫療機構提供預立醫療照護諮商服務（包含6家醫院、11家診所及10家衛生所），在過去7年期間完成諮商並簽署預立醫療決定人數從每年度353人，成長至每年度742人。

據統計，宜蘭65歲以上人口達9萬3000人，占全縣人口20.7%，已成為超高齡人口地區。近年來縣府持續為縣民提供全人之健康照護，以達成全民均健的目的；也透過多元化的課程及活動，持續提供民眾預立意願的觀念。

除了預立醫療決定以外，也搭配國家政策共同推動預立器官捐贈及安寧緩和療護意願（預立器官捐贈意願人數成長22.43%、預立安寧緩和療護意願人數增加19.6%）。在多元的推廣策略下，民眾對於生命末期意願有高度的認知，也願意和家人在溝通後做出選擇。

《牛爺爺的心願》兒童劇改編自器捐移植登錄及病人自主推廣中心《樹懶爺爺的心願》繪本，劇中除描述尊重病人意願；也希望民眾能事先與家人溝通疾病發生的最適醫療處置，降低未來家人面臨醫療決定時的忐不安，讓所有的決定能夠依照病人的意願完成，才是對他最好的安排。