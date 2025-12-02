兒童匠人閃耀國際舞台 新北仁愛國小金工聯展發光

金工作品竟是出自國小生之手，這可是新北市蘆洲仁愛國小小小匠人的精雕細琢之作。（圖／翻攝自鄭博文社群軟體）

12月6日至10日在台北市「國立台灣藝術教育館」將登場一年一度「台灣珠寶金工協會會員聯展暨國際金工大師邀請展」，裡頭結合了國際視野與在地教育，不只匯聚了15國共50位頂尖工藝家心血結晶，更有隔壁新北市「金工教育成果展」跨市首度亮相，這可是新北市蘆洲區仁愛國小兒童匠人的創作，他們以其獨特的校本金工課程參展，展現紮實的創作能力與豐碩的學習成果，歡迎參觀者駐足。

據了解，這次展覽內容豐富多元，除了金工協會會員展出第五屆國際金工競賽得獎作品外，更規劃「新北市金工教育成果展」特區，由新北市立鶯歌工商、永福國小及仁愛國小共同參與，這可象徵金工教育在新北市從基礎向下扎根至專業技職體系的完整發展脈絡。

而其中培育小小匠人的仁愛國小老師鄭博文故事不少，他憑藉自身金工專長，將金工教學發展為該校獨具特色的校本課程。鄭博文向CTWANT指出，小學階段的金工課程可不是要專門培養專業匠師，那太嚴肅了，反倒是要在「安全」為首要考量之下，希望透過跨領域的學習方式，激發學生的學習動機與探究精神，細看課程，居然橫跨了電腦繪圖、藝術人文、自然科學及社會領域，這大幅增加了學習的廣度與趣味性。

新北市立仁愛國小由藝術領域老師鄭博文領軍，6日要去國立台灣藝術館「金工聯展」展出作品。（圖／翻攝自台灣珠寶金工協會官網）

鄭博文進一步以仁愛國小五年級的「以鏡為鑑－銅鏡製作」為例，這從唐代唐太宗歷史故事出發，引導學生使用免費軟體Inkscape設計吉祥紋飾，還透過雷射切割與手動油壓等現代技術製作個人銅鏡，體驗古今科技的交融。

此外，六年級畢業生也發展出「我的畢業獎牌－錫工藝獎牌製作」與「畢業生留校作品－銅浮雕製作」，這是學生透過電腦繪圖的「鏡像」概念，親手設計並製作獨一無二的畢業作品。

鄭博文指著巨型銅浮雕「夢想起飛」興奮地說，這是沿襲仁愛國小的優良傳統，在2022年COVID-19新冠疫情的時空背景下，描繪出學童對疫情後的夢想與願望，透過木棒反覆敲擊銅片，搭配利用硫化染色技法完成寬 5 公尺、高 2 公尺的壯觀作品。

鄭博文直指，新北蘆洲地區傳統工業密集，仁愛國小在期間把課程設計與地方特色相結合，可以讓學生在動手實作中認識基礎金工知識、找尋自我價值，繼而肯定自我與學會團隊合作，行有餘力可以協助他人，未來想必能成為社會重要的一分子，歡迎大家6日起有空來「國立台灣藝術教育館」逛逛。

仁愛國小所在的新北市蘆洲區有不少中小加工廠，不少學童自小在加工廠長大，他們的指導老師鄭博文認為以安全金工培育小小匠師是值得肯定的事，邀請各界參與展覽。（圖／翻攝自台灣珠寶金工協會官網）

