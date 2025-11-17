「兒童及家庭署」僅改名不升格 王婉諭批：孩子不該被擠在部會縫隙

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 賴清德總統16日宣布將成立「兒童及家庭署」，作為兒少專責機關。對此，時代力量主席王婉諭今（17）日指出，若只是將衛福部現有兒少與家庭相關業務內部整併、改名為三級機關，就期待能明顯提升兒少保護層級，「這樣的期待實在太一廂情願」。

王婉諭強調，政治現實就在於「層級、預算、主導能力」。若沒有足夠權限與地位，再嚴重的兒少議題都可能被當作「附屬業務」，政府能不能救到每年逾一萬兩千件受虐孩子，取決於負責單位是否真正能拍板與統合跨部會政策。

她表示，2013年以前台灣曾有內政部兒童局，後來卻被拆散併入衛福部社家署與保護司，如今成立的新署「說穿了，就是把現行社家署合併保護司，層級仍然不變，甚至比以前的兒童局還不如」。

王婉諭指出，日本2023年成立的「兒童家庭廳」能真正改革，就是因為直屬首相、層級高、能主導政策，讓兒少不再散落在各部會的殘餘業務中。「孩子應該被放在國家大政核心，而不是被擠到各部會縫隙裡。」她說。

她也提到，台灣兒少環境已亮紅燈，一年超過一萬兩千件兒虐案、全國安置床位僅三千多床、社工動輒負擔上百案件，加上過去層級高但沒有資源的少子化辦公室已證明「空有位置、無力改革」。

王婉諭呼籲賴總統，不要讓難得的政策契機落入「改名了事」的迷思：「我不相信一個只是改名的三級機關，有能力拿到足夠資源解決幾十年來的問題。孩子的事情，應該被放在更高的位置。」

