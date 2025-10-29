兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演

為了讓更多孩子親近傳統藝術，臺灣歌仔戲推廣基金會特別打造「藝術卡車」，將舞台搬上貨車巡演，把戲送進社區與校園，讓傳統的歌仔戲，以全新面貌重新登場。

「身騎白馬 走三關。」

歌仔戲招牌曲調七子仔，一開場就讓觀眾瞬間陷入戲劇氛圍。

「這樣不公平啦，為什麼每次都是我在做妖怪，你去找一隻真正的妖怪，來陪你玩。」

除了穿著傳統戲服表演曲目，也有穿上動物服裝的可愛角色，搭配國台語交會使用與孩子互動的環節，讓歌仔戲不再是台語專屬。

唐美雲歌仔戲團團長 唐美雲：「這個故事最主要是要讓小孩， 大朋友小朋友 看完這個故事以後， 讓他們可以更認識， 更清楚一件事情， 就是小孩子其實，他從小的時候可以學習很多事情， 對於一些新奇的事物， 他可以去學習可是 不能違背本心。」

「劇場沒有觀眾就不完整，所有的藝術工程，其實所有的表演者，他的目的，其實就是把他內心的熱情，展現出來。」

如今在小朋友對台語已經漸漸陌生的時代，臺灣歌仔戲基金會推出第三代藝術卡車鄉村巡演，希望透過卡車就能變身舞台的便利性，加上生動逗趣的表演內容，讓年輕一代更認識歌仔戲。

臺灣歌仔戲推廣基金會董事長 林茂賢：「藝術卡車 把歌仔戲送去每一個鄉鎮， 所以今年這是開始， 我們希望說以後可以巡迴全台灣， 選一些適合兒童所看的歌仔戲， 來給那個小朋友認識， 因為你不能演什麼三國演義，對兒童來說 太沉重了， 所以說我們就設計一些， 適合兒童看的這個戲曲，所以我們會念一些國語，讓小朋友能夠接受這種的表演性質。」

透過創新巡演模式，讓歌仔戲不再只存在在舞台上，而是走進孩子的心裡與家庭中，讓傳統藝術能夠繼續紮根。

