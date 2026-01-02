兒童台哥哥遭粗暴「逼簽約」！ 哽咽訴「現在想到會發抖」

李岳首度公開離開兒童台的真正原因，數度哽咽。（鏡好聽提供）

鏡好聽製作播出的娛樂新聞Podcast 《娛樂住海邊》，邀請前兒童台主持人、藝人李岳擔任來賓，首度長篇談及自己離開服務長達20多年的兒童台的真正原因。他直言，並非為了金錢或轉型，而是一連串不合理對待，最終讓他意識到「再這樣下去，心裡會很不健康」。

賣命二十年 竟收到不合理合約

李岳在節目中透露，他在同一間兒童台賣命20年，都是有自己的經紀人協助接洽，卻突然接到兒童台要求簽屬經紀約，但內容「極度不合理」，幾乎只保障甲方（兒童台）的權益，對乙方（藝人）毫無保護。「如果我是新人，那就是要或不要，但我已經做了20年，情理上說不過去。」

李岳透露，好友米可白、愷樂也曾在兒童台受到惡意的對待。（鏡好聽提供）

即便經過1年多來回溝通，公司仍未調整條件，僅將經紀約的名目改為「節目約」，實質內容卻如出一轍，李岳形容該合約形同「賣身契」。

離開兒童台的關鍵事件：過年宣傳片被除名

合約協調破局後，某年的過年宣傳片拍攝，他竟無預警被取消拍攝。由於李岳的粉絲都會守候過年宣傳片，便向電視台主動詢問取消的理由，但電視台以「沒有酬勞，不好意思安排」為由搪塞。

李岳哽咽表示，過去在兒童台就經常無酬工作，為了不讓粉絲擔心，便表達「沒有錢沒有關係，願意拍攝」的意願，卻被施壓「要先簽約才可以」。

李岳有三間舞蹈教室，也做自媒體，立拚明年再加盟。（鏡好聽提供）

李岳在錄音室紅了眼眶，哽咽表示「我現在講起來會有點難過，為什麼要這樣子對我？我真的很努力在這份工作上！」李岳壓抑情緒的說：「用這個方式來對我，太粗暴了。」並回應兒童台人員：「你們沒有對我很好。」不久後便揮別二十多年的兒童台工作。

強忍創傷 李岳努力重新開始

李岳強調，自己離開並非因為錢，而是心理已經無法承受壓迫。「如果我繼續待下去，我會變得很不健康。」他提到，那段時間家人明顯察覺他的情緒低落，因此全家人支持他離開的決定。

離開後不久，李岳就收到一張「不能再使用西瓜哥哥名字」的通知，他在節目中感嘆的說：「原來我的二十年，最後就是一張紙。」這些經驗，對他造成長期影響，訪談的過程中，仍然會不自覺發抖，有類似創傷反應出現。

李岳坦白離開兒童台「更快樂」，會繼續為孩子服務。（鏡好聽提供）

對兒童台不是恨，是遺憾

李岳強調，自己並非懷恨在心，而是感到遺憾。「我們不是只會唱唱跳跳，我們可以主持、寫本、編舞、做業務，為什麼不好好珍惜？」

《娛樂住海邊》每週五更新一集，在鏡好聽App、Youtube及各大串流平台皆可收聽，帶給你資深娛樂記者才知道的八卦大小事！

