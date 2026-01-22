兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」

優格姐姐林姵君有「兒童台最正姐姐」的稱號。（圖／咪妃KIDS提供）

咪妃PODCAST節目《咪妃KIDS》日前邀請有著「兒童台最正姐姐」稱號的優格姐姐林姵君擔任來賓，罕見談及與遊戲實況主老公殺梗兩人婚姻曾一度觸礁的心路歷程。林姵君坦言，當關係陷入低潮時，曾不斷問自己：「這樣的生活，再過20年我還要嗎？」甚至直白表示，「我把離婚協議書印出來，簽好名字，不是恨、不是生氣，是我不要了。」

林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書印出來，反而促使殺梗主動說出「老婆，我們再努力一下」，兩人才正式一起踏上諮商之路。

廣告 廣告

林姵君果斷面對婚姻抉擇，也讓主持人咪妃好奇，當時已有孩子，是否會在意「小孩怎麼辦？」她則直言：「HAPPY MOM, HAPPY LIFE。要成為快樂的媽媽，前提是我必須先是快樂的林姵君。」她也鼓勵所有媽媽，不論做出什麼選擇，都應該回到自己身上，思考真正想要的生活與樣子，「不管是離婚，還是選擇繼續，都是可以的」。她也透露，經過婚姻諮商後，夫妻關係已有明顯改善，近期感情狀況相對穩定，正一步步找回屬於彼此的平衡與步調。

林姵君在咪妃節目上，談及與遊戲實況主老公殺梗兩人婚姻曾一度觸礁的心路歷程。（圖／咪妃KIDS提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

31歲四寶媽又懷雙胞胎！流產半個月仍腹痛 檢查驚見「第三胎」

基隆小隊長殉職！曾參與多項重大事故搜救 弟弟也是消防員

基隆消防小隊長捨身成仁！同仁悲痛喊「詹能傑你給我起來」