兒童台姐姐遭觀眾嗆聲！她「娃娃音」暴走反擊一句話 笑曝：獅子座不惶多讓

COS 界至尊天后咪妃去年初開張「咪妃KIDS」PODCAST 節目滿一周年！除總流量破好幾百萬，咪妃也斜槓稱「榴槤姐姐」走進唱跳姐姐世界，結交不少兒童元祖級的同好，日前邀請到甜甜姊姊張婕筠上節目，以娃娃音著稱的她，令人好奇，會不會有真性情？甜甜姊姊笑說，曾在活動上一個人面對上百名親子，發禮物時卻被媽媽指著嗆「你下來了，都不選我們」、「我們在這邊站這麼久，你幹什麼！你下來（兇）」。

甜甜姊姊上咪妃 Podcast 節目（圖／咪妃KIDS 提供）

甜甜笑說「因為我本身也是獅子座，不惶多讓」，她笑著對那位媽媽說「媽媽妳太激動了，太激動永遠拿不到」。讓人見到兒童台姊姊真性情的一面，但她補充「我等下一首歌，那個小朋友心情平穩一點的時候，還是有給她禮物」，依舊維持人美心美的氣質。

甜甜姊姊娃娃音很甜，但私下也有真性情的一面（圖／咪妃KIDS 提供）

另外節目也請到優格姊姊林姵君上節目談婚姻，優格也不避談觸礁，她問自己「這樣的生活再 20 年我要嗎？」直接坦言「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了」，證實她與遊戲實況主殺梗（Xargon0731）老公已多次婚姻諮商，不過在歷經諮商後，二人近期的感情比較穩定了。

優格姊姊自曝婚姻觸礁，透過諮商改善夫妻感情（圖／咪妃KIDS 提供）

