兒童台最正優格姐姐婚姻觸礁！印離婚協議書喊：是我不要了

有「兒童台最正姐姐」封號的優格姐姐林姵君，日前上網紅咪妃的Podcast節目「咪妃KIDS」暢談婚姻，坦言曾印出離婚協議書簽好名，直言「不是說恨怒，是我不要了」，證實她與遊戲實況主老公殺梗（Xargon0731）婚姻觸礁，已多次進行婚姻諮商。

優格姐姐林姵君有「兒童台最正姐姐」封號。（圖／翻攝優格 - Doremi姐姐臉書）

林姵君與殺梗於2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，育有一子一女。她在節目中透露，閃婚後很快就面臨相處上的現實問題，從道德經頓悟後，她選擇面對問題並提出婚姻諮商，不過當時男方質疑：「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話」。直到林姵君印出離婚協議書並簽好名後，反而是殺梗主動說「老婆，我們再努力一下」，建議夫妻一起去婚姻諮商。

廣告 廣告

林姵君（右1）上網紅咪妃的Podcast節目暢談婚姻 。（圖／翻攝 咪妃Kids YT）

她在節目上問自己「這樣的生活再20年我要嗎？」展現出敢於做決定的態度。對於當時已有小孩，咪妃好奇她是否會掙扎「小孩怎麼辦？」林姵君認為「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊」，她呼籲所有媽媽不管是什麼決定，都要拉回來自己，思考想要什麼樣的生活。

林姵君（右1）已多次進行婚姻諮商 。（圖／翻攝 咪妃Kids YT）

經過長期婚姻諮商後，林姵君透露兩人感情近期比較穩定了。這集內容引起網友討論，紛紛留言：「人跟人的相處本來就很難，更何況是有感情下的相處」、「原來姐姐也會有這麼痛苦過程」、「優格講到發現需要被認可的時候，看到哭了是正常了嗎」、「完全是我的翻版」。

延伸閱讀

人類史上最大的基建建設！黃仁勳大爆料：台積電正興建20座新廠

「醫材商執刀」醫：視為機械手臂就好 網怒：那還需要你嗎？

保護兒少網路安全！英國擬仿效澳洲禁止未成年使用社群媒體