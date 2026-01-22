「兒童台最正姐姐」自曝10年婚姻觸礁 已簽離婚協議老公急挽回

優格姐姐曾有「兒童台最正姐姐」稱號，閃婚當媽後人氣不減。（翻攝自優格姐姐臉書粉專）

前兒童節目主持人「優格姐姐」林姵君（後改名Doremi姐姐），2016年和前電競選手Xargon（殺梗）結婚，育有1子1女，她在「咪妃KIDS」podcast坦言婚姻觸礁，還自問：「這樣的生活再20年我要嗎？」透露一度把離婚協議書印出來簽好名，「不是說恨怒，是我不要了」，反而是先生求情「再努力一下」，夫妻已多次進行婚姻諮商。

優格姐姐與殺梗在2016年閃電結婚，兩人婚後面臨相處上的問題，小孩出生之後她一度「嚴重厭男」，還會直接跟老公說：「我真的好討厭你，非常不想看到你。」對於婚姻出狀況，她在podcast分享從《道德經》頓悟，選擇面對問題，向殺梗提出要婚姻諮商，不過老公卻表示「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話」，直到她印出離婚協議，夫妻才一起婚姻諮商。

廣告 廣告

優格姐姐（左）與殺梗閃電結婚，不諱言夫妻相處曾出現瓶頸。（翻攝自優格姐姐臉書粉專）

優格姐姐不避談婚姻生變，主持人咪妃好奇詢問有小孩怎麼辦？她灑脫分享：「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊，所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」在IG引起近25萬共鳴，事後優格姐姐也分享，夫妻因諮商後，近期感情比較穩定了。





更多《鏡新聞》報導

「最美議員」顏翎熹親回1字表態拚連任 網紅小商人是否操盤受矚

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍