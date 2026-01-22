「兒童台最正」優格姊姊驚爆婚姻觸礁 本人認：多次諮商

【緯來新聞網】COS界至尊天后咪妃日前邀請「兒童台最正姊姊」優格姊姊林姵君上PODCAST節目「咪妃KIDS」談婚姻，優格也不避談觸礁，她問自己「這樣的生活再20年我要嗎？」直接坦言「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了」，證實她與遊戲實況主殺梗（Xargon0731）老公已多次婚姻諮商。

優格姊姊被封為最正兒童台姊姊，面對婚姻問題很勇敢。（圖／咪妃KIDS提供）

優格姊姊林姵君曾是MOMO家族的成員，廣為人知，現創辦小芙尼家族，本周六（1/24）下午三點小芙尼將於板橋車站環球購物中心二樓辦簽唱會。優格姊姊與老公殺梗於2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，共有一子一女。兩人是閃電結婚，也很快面臨相處上現實的問題，「咪妃KIDS」PODCAST上她說從道德經頓悟，選擇面對問題，提出婚姻諮商，卻遇到男性通常的反應「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話」，但她印出離婚協議後，反而是殺梗說「老婆，我們再努力一下」建議夫妻一起去婚姻諮商。



優格姊姊敢於做決定，令咪妃好奇，當時有小孩「不會掙扎『小孩怎麼辦？』」優格認為「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊」、「所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」

廣告 廣告

咪妃邀請優格姊姊林姵君上PODCAST節目「咪妃KIDS」談婚姻。（圖／咪妃KIDS提供）

這主題「咪妃KIDS」PODCAST光IG引起近25萬共鳴「原來姊姊也會有這麼痛苦過程」、「完全是我的翻版」、「殺梗超幸福」，但也仍引起些許男性不理解開戰，話題十足。事後優格姊姊也說，夫妻因諮商後，近期感情比較穩定了。



此外，甜甜姊姊張婕筠也義氣上「咪妃KIDS」PODCAST，以娃娃音著稱的她，令人好奇，會不會有真性情？甜甜姊姊笑說，曾在活動上一個人面對上百名親子，發禮物時卻被媽媽指著嗆「你下來了，都不選我們」、「我們在這邊站這麼久，你幹什麼！你下來（兇）」。

甜甜姊姊張婕筠也義氣上「咪妃KIDS」PODCAST。（圖／咪妃KIDS提供）

甜甜笑說「因為我本身也是獅子座，不惶多讓」，她笑著對那位媽媽說「媽媽妳太激動了，太激動永遠拿不到」。讓人見到兒童台姊姊真性情的一面，但她補充「我等下一首歌，那個小朋友心情平穩一點的時候，還是有給她禮物」，依舊維持人美心美的氣質。



「咪妃KIDS」PODCAST因咪妃呆萌不失真的敢言風格，很受媽媽們歡迎，有趣的是，她聽聞後又呆萌說「我好像也有新一票喜歡人妻的男粉」；她女兒小恩也和她頻道一起長大，她幫女兒創作的童書破28萬流量，最近小恩臭罵咪妃不愛收拾家裡的影片在IG就罵出了快7萬流量，不少媽媽邊看邊笑說「好好看」。





咪妃產後身材回復極好，不時秀出比基尼，還有知名電波美容產品看上咪妃媽媽粉市場強大，指名要置入，她笑喊「媽媽一定要為自己漂亮啊，我很努力好不好！」咪妃從COS擴張到唱跳姊姊、「咪妃KIDS」PODCAST，還有不少網美景點旅遊找代言她家庭旅遊，2025年她連續受邀赴日本騎重機，還去了泰國、峇里島，各界人氣越來越強大。

更多緯來新聞網報導

范瑋琪被控「害死大S」還沒鬧完 找中國律師行發函反擊護名譽

吳姍儒代班《不熙娣》遭網友抵制 抱病現身自嘲「收視率一定會掉」