兒童基金投資未來？郭正亮示警明年：很多人恐急需救濟

因應少子化，藍白共提「TFA未來帳戶」，由政府為12歲以下孩童存5萬元基金，綠委則提「轉大人ETF」，由家長與政府每月各出1200元。前立委郭正亮表示，美國推此政策被認為恐加深不平等，很多人將停留在第一筆錢。急迫性上，他認為明年很多人會需要食物銀行。

郭正亮25日在《大新聞大爆卦》節目表示，1130億這錢實在不大，普發1萬就2400億了，所以起始基金問題不大。台灣股市的活躍帳戶，最好的時候有7、800萬戶，不好的時候可以低到300萬戶，就知道中間問題在哪，「沒有進股市的人，他就等於是定存！」

郭正亮質疑，錢放在這個帳戶有沒有利息？如果有，那個利息誰付？難道是台灣銀行付？細節上，可能沒有想像那麼容易。

郭正亮指出，很可能除了有在買股票的之外，「其他人，搞不好就停在一歲？我認識一大堆年輕人，根本沒有儲蓄（習慣）！那怎麼可能幫你增值？」台灣12歲以下的兒童有226萬人，這裡面有開股票戶的，假設有60、80萬，其他在這18年會添加金額的恐怕非常少！

「我覺得一般人不會這樣存錢！」郭正亮直言，父母的生活都已經很難過了，你會拿出一筆錢，押在兒女18年不能動支的帳戶？難以想像，一定是有餘錢，不然寧可「今天大家去吃一頓好吃的」就花掉了。

郭正亮提到，這個政策在美國出來之後，很多人的批評就是，一定會造成不平等的惡化。變成只有第一筆錢是政府給的，美國人當然會想，用意是「不讓你把錢花掉」，讓小孩在18歲有人生第一筆資產。但坦白說美國也才剛開始，「我認為絕大多數就是原來的1000塊！」

郭正亮強調，我們在講儲蓄率高，那是總額，大部分還是有錢人存的。主要還是要問自己，訂這個政策，是要想幹什麼？但有些政策能立即照顧到有困難的人，比如說食物銀行就非常必要，「我覺得明年，需要食物銀行救濟的人會非常多！」現在無薪假的人也很多。

郭正亮直呼，這是政策急迫性的問題。

