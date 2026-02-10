兒童多生牙未妥善處理 恆牙可能長不出

5歲4個月的小琳(化名)在他院牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙，轉診至奇美醫院兒童牙科門診，口腔檢查發現小琳除有多顆嚴重蛀牙外，還有2顆多生牙分別為1顆正向與1顆逆向生長。經與家屬詳細討論後，考量小琳年齡小、齲齒範圍大以及治療配合度等因素，最終決定於全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙。術後恢復良好，2週順利拆線，定期回診追蹤。

奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸指出，奇美醫院兒童牙科去年度初診462位兒童中，竟有100位因「多生牙」前來就醫，顯示此問題在臨床上是並不少見；「多生牙」亦稱為「贅生齒」，是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列之中，而是額外多出來的牙齒，最常見發生在上顎正中門牙區的正中贅生齒。根據資料顯示，臺灣多生牙的盛行率約為2.6%。臨床統計發現，高達98%的多生牙發生在上顎，超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率約為女童的2至3倍，家長在孩子換牙期需特別留意。

彭緯綸指出，多生牙並非只是「多一顆牙」這麼簡單，若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、阻生；正中門牙縫隙過大，甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷相當重要。若多生牙朝正向生長，可觀察是否自行萌發再拔；但若為倒向或位置過深，且已影響恆牙發育，則需審慎規劃介入時機。對於年齡小無法配合門診治療，必要時考慮進行全身麻醉拔除。

彭緯綸呼籲，除了多生牙的議題之外，呼應中華民國兒童牙科醫學會的宣導及建議，家長應及早為孩子建立「口腔親善之家」的概念，最遲1歲前開始看牙，每半年定期回診追蹤，透過預防導向照護，即早發現、即早處理，降低孩子未來承受複雜治療的風險。