「兒童專責醫師」擴大至6歲 石崇良：學齡前完整照顧

衛福部自2023年起全面推動「0-3歲幼兒專責醫師制度」，衛福部長石崇良今天(9日)表示，預計明年起專責醫師制度擴大至6歲，並改名為「兒童專責醫師」，希望涵蓋兒童學齡前階段，完善兒童照顧。

少子化成國安危機，為幫助兒童好好長大，衛福部自2020年起試辦「幼兒專責醫師制度」計畫，2023年起則在全國22縣市全面推動，提供幼兒自出生起至3歲前的照護需求、疾病預防及健康促進等服務。

衛福部長石崇良8日出席活動時透露，幼兒專責醫師制度將擴大至6歲，照顧兒童人數將增至100萬名。石崇良9日上午出席「台灣社區整合照顧研討會」前受訪表示，由於幼兒專責醫師制度計畫施行成效不錯，因此希望進一步向後延伸至6歲，完整學齡前的照顧。他說：『(原音)在學齡前0到6歲，學齡前這一段時間最主要孩子是生活在家庭跟社區，等到入學之後，那麼就開始會有這個教育機構的這個接手，所以我們是一棒接一棒的概念，所以希望在學齡前這一段，那麼我們都可以在社區、在家庭把他照顧好，延續之前的這個幼兒專責醫師的精神，往後延伸。』

石崇良指出，在0至3歲幼兒成長過程中，有很多預防保健，如疫苗注射、牙齒塗氟以及許多篩檢需要做，醫師也會掌握孩子的發展指標，若發現發展遲緩，便轉介至早療中心進行完整評估，這項制度希望專責醫如同「大天使」般陪伴孩子，掌握孩子發育中的各項情況，陪伴孩子長大。

根據衛福部統計，截至今年3月，幼兒專責醫師已收案28萬多名幼兒，覆蓋率約65%，明年起幼兒專責醫師媒合年齡將擴大至6歲，並將改名為「兒童專責醫師」。