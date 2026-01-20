兒童布袋戲再出發 第二屆徵選揭曉暑假登台

國立傳統藝術中心今天(20日)舉辦第二屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，介紹6本入選作品與創作者，由傳藝中心主任陳悅宜親自頒發入選證書與獎金，象徵新一年度兒童布袋戲創作正式啟程，並朝舞台演出的下一階段邁進。陳悅宜也同步宣布，今年暑假將推出首屆「兒童戲曲藝術節」，期盼讓更多孩子親近並愛上傳統戲曲。

傳藝中心指出，首屆兒童布袋戲計畫三部得獎作品經試演與調整後，已完成全台15場校園巡迴，獲得師生熱烈回響。第二屆則進一步深化媒合交流機制，讓演出團隊在徵選階段即與劇作家討論製作構想，為劇本量身打造合適的製作團隊。

最終配對結果，特優作品為張庭瑜《巨人阿里》，翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，探討親子溝通與反霸凌議題，將由擅長多元戲偶變化的「五洲勝義閣掌中劇團」製作；優選作品李俊寬《阮是天頂上光的星》，描繪自閉症兒童學習布袋戲的歷程，交由傳統技藝深厚的「昇平五洲園」製作，透過雙舞台互動設計，呈現角色學戲、看戲的趣味層次；同為優選的黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》，深刻刻畫宜蘭龜山島的傳說與風土歷史，則將與「雷音劇坊」攜手，嘗試結合歌仔戲音樂與台語韻味的兒童布袋戲形式。三部作品預計將於今年8月，在台灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」進行售票首演。

優選得主李俊寬長期投入自閉症兒童布袋戲推廣計畫，他分享，起初對書寫「星兒」學習布袋戲的題材並不自信，反而是孩子鼓勵他「總會有人賞臉的」，成為創作的重要力量。

評審委員代表吳岳霖指出，「兒童布袋戲」仍是一個相當新的概念與門類，期待透過更多編劇投入、作品舞台化，以及觀眾走進劇場，共同探索兒童布袋戲的定義與未來可能。

陳悅宜則表示，兩屆徵選不僅逐步建立兒童觀眾、表演團隊與劇作家之間更清晰的推動方向，評審過程中也凝聚三項核心原則，包括劇本須符合布袋戲的表演特性、主題能引發兒童共鳴，並兼顧寓教於樂，讓孩子在充滿趣味與娛樂性的觀演經驗中，自然愛上布袋戲。

她也強調，傳藝中心近年積極推動兒童戲曲相關計畫，首屆「兒童戲曲藝術節」正是為孩子打造完整戲曲生態系的重要一步，只要創作者與團隊持續耕耘，布袋戲就能歷久彌新，成為老少咸宜、代代相傳的戲曲藝術。(編輯 : 廖奕婷)