兒童布袋戲再啟程 傳藝中心徵選《巨人阿里》獲特優

記者劉昕翊／臺北報導

國立傳統藝術中心今（20）日在臺灣戲曲中心小舞台舉辦第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，隆重介紹6本得獎作品與創作者，由傳藝中心主任陳悅宜親自頒發入選證書與獎金，其中，張庭瑜《巨人阿里》獲得特優，象徵兒童布袋戲新一年度再次啟程，並朝舞臺演出的下一個階段邁進。

傳藝中心主任陳悅宜表示，舉辦2屆的「兒童布袋戲劇本創作徵選」，不僅在兒童觀眾、表演團隊與劇作家之間，建立更清楚的推動方向，同時在評審時，也聚焦出3個核心原則，首先，劇本應具備可搬演性，符合布袋戲劇種的表演特性；再者，主題能引起兒童共鳴，將資訊與議題轉化為孩子可理解並感受的內容；第三，寓教於樂，讓孩子在充滿趣味及娛樂性的劇作中，自然而然地愛上布袋戲。

其中，獲得特優的張庭瑜以巨人象徵團體裡龐大顯眼的存在，她指出，希望「這個作品可以讓小朋友學習溫柔對待與我們不一樣的人」。獲得優等的李俊寬說，原本對寫出自閉症「星兒」學習布袋戲的故事題材不抱自信，反而是星兒鼓勵他「總會有人賞臉的」。優等黃子建分享，這不是他一個人寫出來的作品，而是「土地說出來的聲音」，他希望可以讓臺灣孩子知道臺灣的故事、大人可以感受到土地對我們的愛。

此外，傳藝中心說明，第2屆進一步深化媒合交流機制，演出團隊在徵選階段即與劇作家討論製作構想，為劇本量身打造製作團隊，最終配對結果為，特優作品張庭瑜《巨人阿里》，翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，探討親子溝通與反霸凌主題，由擅長變化多種戲偶的「五洲勝義閣掌中劇團」製作；優選作品李俊寬《阮是天頂上光的星》，描繪自閉症兒童學習布袋戲的故事，交由擁有傳統布袋戲深厚技藝的「昇平五洲園」；同為優選作品黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》深度刻畫宜蘭龜山島傳說及風土歷史，則與「雷音劇坊」合作。3部作品預計將於今年8月，在臺灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」舉行售票首演。

國立傳統藝術中心今（20）日在臺灣戲曲中心小舞台舉辦第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，隆重介紹6本得獎作品與創作者。（傳藝中心提供）

國立傳統藝術中心今（20）日在臺灣戲曲中心小舞台舉辦第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，象徵兒童布袋戲新一年度再次啟程。（傳藝中心提供）