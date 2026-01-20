兒童布袋戲再度啟程 為孩子說一個好故事 傳藝中心揭曉第二屆兒童布袋戲徵選結果

【記者蔡富丞/綜合報導】兒童布袋戲持續累積創作能量，積極開拓更寬廣的兒童藝術視野！國立傳統藝術中心今(20)日於臺灣戲曲中心小舞台舉辦第二屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，隆重介紹六本得獎作品與創作者，特優得主張庭瑜、優選得主李俊寬與黃子建，以及佳作得主陳昶旭、鄭玉姍、蘇恆毅，由傳藝中心主任陳悅宜親自頒發入選證書與獎金，象徵兒童布袋戲新一年度再次啟程，並朝舞台演出的下一個階段邁進！



傳藝中心陳悅宜主任表示，舉辦了兩屆的「兒童布袋戲劇本創作徵選」，不僅在兒童觀眾、表演團隊與劇作家之間，建立了更清楚的推動方向，同時在評審時，也聚焦出了三個核心原則：首先，劇本應具備可搬演性，符合布袋戲劇種的表演特性；再者，主題能引起兒童共鳴，將資訊與議題轉化為孩子可理解並感受的內容；第三，寓教於樂，讓孩子在充滿趣味及娛樂性的劇作中，自然而然地愛上布袋戲。近年傳藝中心積極推動兒童戲曲各項計畫，包括「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」從創作端出發銜接到演出製作；「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」讓作品走出戶外與親子共享；「傳藝Go Young校園巡演計畫」將作品帶進全台各地的校園；還有即將在今年暑假登場的首屆「兒童戲曲藝術節」，目的就是要一步一步為孩子打造出完整的戲曲生態系。陳主任幽默的說，套一句楊麗花老師的話「楊麗花會老，歌仔戲不會老」，相信只要劇作家及團隊持續創作兒童布袋戲，帶給新一代的觀眾，布袋戲就永遠不會老，並能成為老少咸宜、淵遠流長的戲曲藝術。



評審委員代表吳岳霖總結本次評審會議，指出這是一個討論與交流非常激烈，但充分取得委員共識的會議。來自多元背景的評審組成，各有不同的關注方向，有些評審在意作品如何被實際搬演，亦有評審更在意兒童的適宜性，也不希望流於說教。雖然各自關懷取向不同，但居然都能在作品的選擇上達成共識，最終得以選出6本優秀作品。吳岳霖還特別提到，「兒童布袋戲」是一個非常新的概念、新的門類，期待透過編劇不斷投入、各獲獎作品的舞台演出，以及走進劇場的觀眾們，一起共同探索兒童布袋戲的定義與未來發展。

本屆前三名得獎劇作家也分別致感言，李俊寬他長期投入自閉兒布袋戲推廣計畫，原本對寫出自閉症「星兒」學習布袋戲的故事題材不抱自信，反而是星兒鼓勵他「總會有人賞臉的」；年紀輕輕已有「教育部閩南語高級認證」的黃子建認為，這不是他一個人寫出來的作品，而是「土地說出來的聲音」，他希望可以讓臺灣孩子知道臺灣的故事、大人可以感受到土地對我們的愛；特優張庭瑜以巨人象徵團體裡龐大顯眼的存在，她希望「這個作品可以讓小朋友學習溫柔對待與我們不一樣的人」。

回顧首屆兒童布袋戲計畫，三部得獎作品經試演與調整後已完成全臺15場校園巡迴，獲得師生熱烈回響，第二屆進一步深化媒合交流機制，演出團隊在徵選階段即與劇作家討論製作構想，為劇本量身打造製作團隊，最終配對結果揭曉：特優作品─張庭瑜《巨人阿里》，翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，探討親子溝通與反霸凌主題，由擅長變化多種戲偶的「五洲勝義閣掌中劇團」製作，將打造充滿想像力的巨人奇幻舞台；優選作品—李俊寬《阮是天頂上光的星》，描繪自閉症兒童學習布袋戲的故事，則交由擁有傳統布袋戲深厚技藝的「昇平五洲園」，挑戰以雙舞台的互動設計，表現布袋戲角色學戲、看戲的趣味橋段；同為優選作品—黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》深度刻畫宜蘭龜山島傳說及風土歷史，則與「雷音劇坊」合作，嘗試兼具歌仔戲音樂及台語韻味的兒童布袋戲。三部作品預計將於今年8月，於臺灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」舉行售票首演。此外，首屆特優作品《小虎的實習歷險記》（編劇鄭玉姍、真雲林閣掌中劇團製作演出），也將以全新改版面貌再次登台，一起在藝術節中與更多孩童見面。

第二屆「兒童布袋戲創作推廣計劃」再度由無獨有偶工作室劇團擔任輔導團，提供完整的支持與創作陪伴，引入更多元的兒童藝術視野與創作方法。今年2月，傳藝中心將於傳藝宜蘭園區舉辦為期三天的「創作媒合工作坊—掌中新視野」，除了讓本屆演出團隊在製作前期激盪創意，更特別開放前兩天課程，邀請布袋戲現職工作者共同參與，促進布袋戲界創作與實務經驗的交流與互動；5月至7月隨即接續啟動第三屆劇本徵選計畫，並同步推出「劇本創作工作坊」，提供扎實而循序的課程與表演示範，引導創作者逐步將構想深化為可被搬演的舞台作品。傳藝中心透過持續耕耘與制度深化，期盼為兒童布袋戲開拓更長遠的創作道路，讓優質的傳統藝術能走進孩童心中，長久陪伴孩子成長、茁壯。