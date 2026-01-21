兒童布袋戲徵選揭曉 將登首屆兒童戲曲藝術節搬演

國立傳統藝術中心舉辦「兒童布袋戲劇本創作徵選」，公布第二屆得獎名單。(傳藝中心提供)

為了打造適合兒童欣賞的布袋戲，國立傳統藝術中心舉辦「兒童布袋戲劇本創作徵選」，公布第二屆得獎名單，共有6本得獎作品與創作者入選，傳藝中心也已經將特優及優選作品與布袋戲團進行媒合，預計今年8月在臺灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」登臺首演。

傳藝中心主任陳悅宜表示，舉辦了兩屆的「兒童布袋戲劇本創作徵選」，有更成熟的作法，不僅在兒童觀眾、表演團隊與劇作家之間，建立了更清楚的推動方向，同時在評審時，也聚焦出了三個核心原則：首先，劇本應具備可演出性，符合布袋戲劇種的表演特性；再者，主題能引起兒童共鳴，去年的表演中，在某些部分，是兒童無感、大人有感，因此未來將著重資訊與議題轉化為孩子可理解並感受的內容；第三，寓教於樂，讓孩子在充滿趣味及娛樂性的劇作中，自然而然地愛上布袋戲。

第二屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」特優作品是張庭瑜《巨人阿里》，翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，以巨人象徵團體裡龐大顯眼的存在，探討親子溝通與反霸凌主題，她希望「這個作品可以讓小朋友學習溫柔對待與我們不一樣的人」。

優選作品李俊寬《阮是天頂上光的星》，描繪自閉症兒童學習布袋戲的故事，李俊寬他長期投入自閉兒布袋戲推廣計畫，他長年投入自閉症布袋戲教學，直言這是他做過最有意義的事情之一，原本對寫出自閉症「星兒」學習布袋戲的故事題材不抱自信，因為故事中沒有英雄與打怪，但是反而回想到自閉症孩子說過「總會有人賞臉的」，讓他具備信心，「這次不僅有人賞臉，還得獎了」。

黃子建的作品《龜山夫人氣甲衝煙矣！》深度刻畫宜蘭龜山島傳說及風土歷史，獲得優選，年紀輕輕已有「教育部閩南語高級認證」的黃子建認為，這不是他一個人寫出來的作品，而是「土地說出來的聲音」，他希望一改過去只演出三國演義這些故事，現在可以讓臺灣孩子知道臺灣的故事、大人可以感受到土地對我們的愛。

第一屆兒童布袋戲計畫，三部得獎作品經試演與調整後已完成全臺15場校園巡迴，獲得師生熱烈迴響，第二屆進一步深化媒合交流機制，最終特優作品《巨人阿里》由擅長變化多種戲偶的「五洲勝義閣掌中劇團」製作；優選作品《阮是天頂上光的星》交由擁有傳統布袋戲深厚技藝的「昇平五洲園」，優選作品《龜山夫人氣甲衝煙矣！》則與「雷音劇坊」合作，三部作品預計將於今年8月在臺灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」舉行首演。此外，首屆特優作品《小虎的實習歷險記》，也將以全新改版面貌再次登臺，一起在藝術節中與更多孩童見面。