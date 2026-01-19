兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。

不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。(圖/資料照)

希普利敏屬於短效型抗組織胺藥物，適應症涵蓋鼻子過敏、多種皮膚疾病的緩解，包括濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症，以及藥物或食物過敏反應造成的皮膚搔癢、蕁麻疹等症狀。該藥物也能舒緩上呼吸道感染引起的打噴嚏、流鼻水、鼻涕等不適。

巫漢盟說明，這款藥物在兒科臨床上算是常備用藥，幼兒的單次劑量計算方式為「每公斤體重乘上四分之一(劑量單位為毫升)」。成人雖然也可服用於上述適應症，但用量規範為每天10至50毫升，分3次使用，每日最高劑量不得超過每公斤體重乘以0.5毫升。

然而，成人服用希普利敏所承擔的風險比兒童更為顯著。巫漢盟指出，這主要源自於它第一代抗組織胺的特性，最常見的副作用就是強烈嗜睡，因為該藥物容易通過腦血管障壁，直接影響中樞神經系統。

成人服用希普利敏所承擔的風險比兒童更為顯著。（圖／Photo AC）

除了嗜睡之外，服用者還可能出現精神狀態改變，包括眩暈、鎮靜、精神不濟等症狀。巫漢盟特別提到，部分兒童服用後甚至會出現反常的「亢奮」或躁動不安現象。該藥物的抗乙醯膽鹼作用，也可能導致口乾舌燥、腹痛、噁心、腹瀉或便祕、頻尿或排尿困難等不適。

巫漢盟強調，在極少數情況下，希普利敏可能引起血小板減少、白血球減少等血液問題，屬於罕見但嚴重的副作用。他總結表示，成人若平時擅自服用希普利敏，過量會造成日常嗜睡、中樞神經受損、痙攣和死亡等嚴重後果。

巫漢盟建議各位成人不要亂嘗試，也不要跟隨網路說法起舞，否則後果不堪設想。

