兒童影展國際競賽入圍揭曉 網羅76國、各大國際影展作品

《雀鳥的秘密》入圍本屆TICFF「最佳動畫長片」。（公視提供）

公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）日前釋出國際競賽入圍名單，片單中不乏已獲國際影展大獎的作品。今年影展主題為「Tiffi 開箱事務所」，由影展好朋友Tiffi擔任所長，帶著大家開箱來自世界各地的神祕包裹，透過影像發現不⼀樣的生活、文化、故事和感受。本屆TICFF徵件有來自76個國家、共1,406部作品報名參賽，在品質與數量上皆創下紀錄，競爭十分激烈。

策展人郭菀玲表示：「台灣國際兒童影展今年邁入第12屆，今年以『Tiffi 開箱事務所』為主題，邀請孩子們和影展寶寶Tiffi一同探索影像世界的無限可能。在觀摩單元推出多元豐富的主題，包括強化與音樂相關的影片故事，讓孩子的五感體驗更充實。今年的『小導演大夢想』單元不少兒童完成人生第一部作品，值得大小朋友共同欣賞。影展期間，將有20多位國際創作者與2位國際評審，到現場和觀眾交流。」

本屆影展為提供更嚴謹的評審制度，首度建立預審制度，在初審和決審制度之前，讓更多的評審能夠參與把關，篩選最適合孩子觀賞的精彩作品。預審邀請金鐘導演王傳宗擔任評審，王傳宗表示：「電影像一扇任意門，推開就能走入不同國度與文化，在電影院裡體驗他人生命裡的酸甜苦辣、喜怒哀樂。這屆兒童影展網羅世界各地的精彩作品，觀影過程中彷彿活過好幾輩子的人生。也期待這份感動能穿過銀幕，接力傳到每一位觀眾的心裡。」

《魔法花園》入圍本屆TICFF「最佳動畫長片」。（公視提供）

「2026台灣國際兒童影展」國際競賽入選作品涵蓋多元國別與類型，聚焦於廣泛而深刻的兒少議題，其中不乏曾獲國際重要獎項肯定之佳作，包括：獲「2024德國慕尼黑國際兒少影展」最佳節目的《小小世界大驚奇》入圍本屆TICFF「最佳電視／網路系列節目」；曾於安錫國際動畫影展選映的《青春藏了一頭象》入圍「最佳動畫短片」；「最佳動畫長片」更有曾入圍柏林新世代單元的《魔法花園》。

台灣作品在本屆國際競賽中同樣展現亮眼成績，於紐約國際兒童影展選映的《在雨天跳舞》入圍台灣獎，而曾獲第60屆金鐘獎「兒童節目獎」、「節目類剪輯獎」的《歡迎光臨我的牧場》與國際作品一同角逐競賽類「最佳電視／網路系列節目」獎。台灣獎入圍作品另有《喔走！48小時》《妖怪森林》《原來海上沒有島》。

獲第60屆金鐘獎「兒童節目獎」、「節目類剪輯獎」的《歡迎光臨我的牧場》與國際作品一同角逐競賽類「最佳電視／網路系列節目」獎項。（公視提供）

第12屆台灣國際兒童影展將於3/27（五）至4/3（五）在台北信義威秀影城、美麗華影城盛大舉行，並於2/1（日）開賣影展票券。TICFF台灣國際兒童影展（Taiwan International Children’s Film Festival, TICFF）由公共電視自2004年起開始舉辦，是亞洲第一個專為12歲以下兒童所設立的雙年影展，規模堪稱亞洲第一。更多「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）國際競賽完整入圍片單，請詳上官網，公告網址：

https://reurl.cc/bNyrky

