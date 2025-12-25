兒童心臟病不易發現 胸悶胸痛應檢查
記者陳金龍∕台中報導
社團法人中華民國關懷心臟病童協會多年來持續關懷兒科病童，每逢耶誕節都會到兒科門診與病房贈送耶誕禮物，希望能傳遞聖誕的溫馨與喜悅，讓生病的孩子們都能忘卻疾病的不舒服，再度展露笑容。
這次活動由關懷心臟病童協會名譽理事長暨童綜合醫院心臟醫學中心黃碧桃執行長帶領下，與罹患心臟疾病的病友馬冠晟及志工們一起準備小玩具、氣球、手工餅干等，贈送在門診就醫與病房住院的小朋友們，意外的耶誕禮物也讓來子們感到驚喜與快樂。
黃碧桃表示，多年來不曾間斷的耶誕節送愛活動，就是希望促進社會大眾對兒童心臟病的了解，也藉此讓更多民眾重視心臟疾病，並認識與關懷罹患心臟疾病的孩子。
黃碧桃呼籲，兒童心臟疾病不像感冒、腸胃炎及氣喘等常見，有些病童可能因此錯失治療最佳時機，若發現孩子有心臟雜音、氣喘與心律不整等症狀，或當孩子自述心跳不正常、胸部悶悶、胸痛等不舒服情形時，應及早至醫院檢查與治療，才接受最適切的治療。心臟疾病只要能夠擁有完善的治療，正常上學、工作、結婚生子都是沒有問題的
