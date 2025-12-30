兒童急性斜頸 女童起床無法轉頭

台中一位四歲多的吳小妹，日前起床後發現，脖子沒辦法轉動而且疼痛不已，就診發現，是兒童急性斜頸，醫師說，好發6歲到11歲孩童，兩天內治療效果最好。

扭扭雙手，開心地擺動身軀，四歲多的吳小妹，每天都會跳舞，但日前某一天，起床後發現脖子動不了。

患者 吳小妹：「脖子就很痛，然後就不敢彎脖子 。」

家長 施女士：「呼喊她來刷牙的時候，她就突然跟我說，媽媽 她脖子沒有辦法動，她就一整天脖子都是斜著。」

因為疼痛吳小妹不敢隨意轉動脖子，呈現僵硬狀態，到醫院檢查透過X光，找到根源。

台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「整個大概二三頸椎就整個歪一邊了，比較大的一個，整個第一到第七頸椎來講的話，它整個往左邊歪過去。」

醫師說，吳小妹的脖子大約傾斜30度左右，這是兒童急性斜頸，好發六歲到十一歲孩童。

台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「直接把頸椎做一個，直接的一個牽引，一個高強度，然後比較低頻率的一個，距離不要拉太多的一個牽引，直接把它拉開，大部分像這樣子拉開，可能第二天就好了。」

在仰臥姿勢，徒手給予頸椎關節鬆動，治療後吳小妹擺脫歪脖子困擾，醫師提醒，急性斜頸兩天內治療效果最好，有症狀盡速就醫。

