兒童急性斜頸 女童起床無法轉頭
台中一位四歲多的吳小妹，日前起床後發現，脖子沒辦法轉動而且疼痛不已，就診發現，是兒童急性斜頸，醫師說，好發6歲到11歲孩童，兩天內治療效果最好。
扭扭雙手，開心地擺動身軀，四歲多的吳小妹，每天都會跳舞，但日前某一天，起床後發現脖子動不了。
患者 吳小妹：「脖子就很痛，然後就不敢彎脖子 。」
家長 施女士：「呼喊她來刷牙的時候，她就突然跟我說，媽媽 她脖子沒有辦法動，她就一整天脖子都是斜著。」
因為疼痛吳小妹不敢隨意轉動脖子，呈現僵硬狀態，到醫院檢查透過X光，找到根源。
台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「整個大概二三頸椎就整個歪一邊了，比較大的一個，整個第一到第七頸椎來講的話，它整個往左邊歪過去。」
醫師說，吳小妹的脖子大約傾斜30度左右，這是兒童急性斜頸，好發六歲到十一歲孩童。
台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「直接把頸椎做一個，直接的一個牽引，一個高強度，然後比較低頻率的一個，距離不要拉太多的一個牽引，直接把它拉開，大部分像這樣子拉開，可能第二天就好了。」
在仰臥姿勢，徒手給予頸椎關節鬆動，治療後吳小妹擺脫歪脖子困擾，醫師提醒，急性斜頸兩天內治療效果最好，有症狀盡速就醫。
更多 大愛新聞 報導：
早安慈濟情│劍橋大學圖書館 典藏慈濟出版品166冊
事業轉型拚志業 婦唱夫隨好拍檔
其他人也在看
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 25
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 3 天前 ・ 9
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 2 天前 ・ 6
曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危
66歲藝人曹西平（四哥）不料29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，消息一出震驚各界。家醫科醫師陳欣湄表示，許多猝死案例其實都可通過留意身體發出的警訊及早預防，她分享7大猝逝前的常見徵兆如下，包括大量出汗、視力異常等，其中最可怕的仍是「無症狀」，若屬於高危險族群要時刻提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
60歲王月驚爆開顱「昏迷5天、頭蓋骨少一塊」 倒地3疑似原因曝光
60歲舞台劇演員、藝術總監王月29日晚間透過社群平台驚曝，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立即接受開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷長達5天，直到入院第8天才轉至普通病房。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
女右肩痛到不敢穿衣服！醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，活動頸部或抬手時症狀加劇。因為沒出現手臂無力或麻木，先後至骨科與復健科就醫。初步...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 4
全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」
現代人生活節奏快，肚子餓了隨手泡一碗麵稀鬆平常，但小心便利背後藏著健康陷阱。腎臟科醫師洪永祥指出錯誤的泡麵吃法不只會讓身材走樣，還會讓腎臟叫苦連天，長期下來不僅傷腎，連血糖都會跟著亮紅燈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌
【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
上班族必看！研究揭「1時段」喝咖啡最護心血管：錯了就沒效
眾多研究指出，咖啡有益健康。心臟科醫師洪惠風表示，一篇今年刊登的研究指出，「若要喝咖啡來保護心臟，要在中午以前喝！」早上喝咖啡，咖啡飲用量從0~1杯到大於3杯，能降低心血管疾病的風險15～29%，全天都在喝咖啡者，依照統計結果，無法證明咖啡有助於心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1
鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1
每周3次爬山健身竟血尿！輸尿管卡4cm結石 醫曝可能原因
【記者鮮明／台中報導】台中市68歲張先生是退休公務員，每周至少3次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有2顆分別4公分、1.5公分的結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
突喊「吃不下」下一秒沒氣！醫揭恐怖真相 一早連發好幾起OHCA
（記者張芸瑄／綜合報導）寒流一波波來襲，中央氣象署提醒元旦夜後全台氣溫將明顯下降，氣象專家直言「又會有冬天的感 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
60多歲男早餐最愛喝牛肉湯，糞便潛血陽性竟檢出大腸癌！研究發現，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險，醫師提醒最好減少吃紅肉的頻率和攝食量，另外也提醒，許多大腸癌病患最常吃的食物是鹹酥雞和健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
50歲女腳麻不單純！竟膝蓋積水「長出水球」 醫一看驚：5公分了
一名50歲女子近期覺得右腳後膝窩有異樣，摸起來像有顆「腫瘤」，甚至在上下樓梯、蹲跪時會出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。就醫後診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，最後手術切除。醫師提醒，平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
半夜醒來腦袋停不下來？別再只會數羊！ 5招切斷胡思亂想助再入睡
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】好不容易睡著了，半夜卻突然醒來，腦袋還開始高速運轉：是不是哪句話得罪了朋友？孩子在學校真的安全嗎？國際局勢這麼亂，未來會不會更糟？我的工作會不會被人工智慧取代？越想越清醒、越焦慮，想再次入睡也越困難。 CNN報導，美國克里夫蘭診所睡眠障礙中心教育與行為睡眠醫學Michelle Drerup主任指出，半夜醒來伴隨著混亂的情緒和思考，其實是慢性失眠中最常見的症狀之一，且相當普遍。 夜深人靜焦慮愛找上門 了解這些可能成因 Drerup主任指出，其實每個人都有可能一整晚短暫醒來數次，只是多數時間短到無法察覺，也就是「微覺醒（micro-arousal）」。但一個人處於高度壓力或焦慮的狀態，大腦容易在醒來的瞬間抓住某個思緒、轉變為完全清醒，難以再入睡。 聯邦調查局（FBI）睡眠專家Leah Kaylor臨床心理師則從神經科學角度解釋，入睡時，負責思考的前額葉皮質活動會降低，但在深夜睡眠過程中，大腦的警報系統杏仁核卻處於活躍狀態，使得擔憂、恐懼與負面情緒容易被放大。 專家建議5招助入眠 想想不帶情緒的詞彙、場景 Drerup主任表示，每個人胡思亂想的誘因都不同，沒健康醫療網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
不只黃疸！醫揭肝癌4大警訊 照鏡子、量體重揪沉默殺手
肝癌是沉默殺手！早期通常無明顯症狀，當症狀明顯時往往已進入晚期。如何早期自我觀察肝癌的徵兆？醫師指出，當肝臟出現嚴重問題時，會透過身體外部表現發出4大警訊，尤其高風險族群，平時應多加留意肝臟的健康狀況健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話