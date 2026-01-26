兒童急診「搶時間」溝通術！教你3重點助醫師準確判斷

溝通不是附屬品，而是急診中關鍵的醫療行為。圖：藥害救濟基金會提供

當孩子因為突發疾病送到急診，對家長來說常是一場身心煎熬的考驗，孩子病情變化快速、家長焦急、醫療人員分秒必爭，在這樣的高張力時刻，除了醫師的專業判斷，家長如何描述孩子的狀況，也會直接影響診斷與處置的速度與準確性。藥害救濟基金會特別訪談台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰，說明家長和醫療人員如何透過有效溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機。

兒童急診與成人急診截然不同，醫師面對的，是不會表達或無法清楚描述症狀的孩子，以及焦慮又急切的家長。在時間壓力下，醫療團隊需要一邊評估病情，一邊還得安撫家屬情緒，並且清楚說明病情與處置方式，溝通挑戰相當大。

吳昌騰指出，急診診療會以症狀處理和等待檢查結果為優先，以決定下一步該怎麼做，這可能會在無意間導致家長感到被忽視或資訊不足；有時醫師講得太快、用語過於專業，也可能讓家長「有聽沒有懂」，進而產生誤解。

例如部分家長急著要求為小孩打點滴，但對醫療人員來說，點滴只能補充體液，並不是治療手段，孩子若可以自行喝水，反而是更好的方式，還能避免點滴漏針風險；也有家長期待醫師積極安排檢查，但若病因是病毒感染時，觀察與支持性治療才是主軸，檢查未必會改變治療策略。

吳昌騰提醒，溝通不是附屬品，而是急診中關鍵的醫療行為，他比喻疾病就像迷霧，家長提供愈正確的資訊，可以幫助醫療人員縮短「在迷霧中找路」的時間。他建議家長盡可能將抽象的感受，轉換成具體的描述，例如有些家長會說孩子「怪怪的，沒精神」，如果可以轉換成「早上8點開始發燒，退燒後活動力仍差，叫名字要等3到5秒才有反應，飲食量不到平常的一半，小便只有1次」，醫師就能更快掌握孩子是否有血糖、循環等警訊，提早處理。

吳昌騰醫師建議家長可以透過三大描述技巧，幫助醫師快速掌握病情。第一，說出時間軸，症狀什麼時候開始、變化的速度如何、退燒後活動力有沒有恢復，例如「早上八點發燒，中午吃藥後雖然退燒，但活動力仍然很差。」；第二，描述和平常不同的地方，強調孩子和平常相比的異常反應，尤其是具體行為或表現，例如「平常孩子會跑跳，但今天回家後就躺著，叫了4到5次才有反應。」；第三，盡量量化細節，用數字或次數描述喝水、排尿、嘔吐、拉肚子等情況，例如「今天只喝了200cc牛奶，尿布從早上到現在只換過2次」。

除此之外，他建議家長也可用手機拍下照片或影片給醫師參考；孩子若在家裡已有吃過退燒藥等藥物，也要告知藥名、劑量、服用時間和用藥後的反應，都可以幫助醫師鑑別診斷。

急診是寶貴的醫療資源，有時家長因為難以判斷孩子病情的嚴重性，會陷入「到底要不要送急診」的兩難。家長如何評估「何時在家觀察、 何時立即赴急診」，吳昌騰指出「不只看體溫，精神和呼吸狀況才是關鍵」，有幾個就醫準則可作為參考。能玩能喝能尿、呼吸不費力，多半可先觀察。

而需要立即送急診的警示症狀，如嗜睡、叫不醒、抽搐、呼吸急促或胸口明顯起伏、嘴唇發紫、皮膚出現紫斑/點狀出血，皮疹按壓不會退色、6到8小時幾乎不尿、持續嘔吐無法喝水、反常安靜或持續尖銳哭聲、3個月以下嬰兒發燒超過38°C。

到急診時也要記得帶相關資料，包含最近體溫與時間、喝水與小便次數、最近吃的藥（藥名/時間/劑量）、過去病史及過敏史，若途中病況惡化，立刻改搭救護車或事先聯絡急診室尋求電話指引。

吳昌騰強調，兒科病人的臨床症狀常是模糊的，而且是進行式，不同病程的表現可能不盡相同，醫師很難憑單一時間點的症狀，就有絕對把握判斷病情，因此很依賴家長的觀察，「對我們兒科而言，媽媽的主訴往往比理學檢查還可靠」。這句話點出家長在兒科急診現場的關鍵角色，只要掌握溝通要領，家長就能從陪伴者，成為醫療團隊的神隊友，幫助醫療人員及早做出正確診斷與及時處置，讓孩子更安全。

