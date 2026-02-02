兒童性剝削應重視 民團盼推兒童工作證

隨著數位科技演進，兒少性剝削問題已從實體延伸至虛擬空間，台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟今天(2日)公布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」，位居第一的就是兒少性剝削案件7年增2.2倍，另外第二名則是教練性侵32學童重判464年。國教盟呼籲政府除了建立制度也可以比照國外推動兒童工作證，防止惡狼再進入校園。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟(國教盟)，等3會已連續6年就兒少情感關係與性教育相關新聞進行調查。根據3會經新聞推薦及理監事、會員票選，2日公布2025年十大情感關係與性教育新聞事件，位居首位的就是「兒少性剝削案件7年增2.2倍，影像申訴2年翻8倍」。

台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出，這反映出性剝削已全面轉向數位空間，加害者往往利用「被信任的人」或「親密關係」進行誘導與情感操控。他強調從「不要拍」到「懂得拒絕」，才是真正的防線，傳統教育過於聚焦生理知識，卻忽略了「情感辨識」與「關係風險」。

而第二名則是「教練性侵猥褻32童重判464年，鄭英耀：大家應譴責」指的是台中某國小有狼教練的犯罪行為。國教盟理事長王瀚陽呼籲政府可以參考國外如澳洲經驗，要求接觸兒童工作者都須有兒童工作證，將被動的資料庫查詢變成主動舉證，防堵結構性漏洞。他說：『(原音)像這些教練部分，我們希望的是像兒童工作證，意思是像澳洲現在有引進的，進行的做法，他不是良民證的做法，而是去了解你有沒有足夠的專業，用這種方式證明對兒童的教育或兒童陪伴服務等等會是比較好的』

其他新聞還有「國內性病排行洗牌！梅毒連4年上升，「13至24歲」年輕族群增最多」、「救孩子！教育部、衛福部組「性教育平台」，國教盟提5大建議」、「單身、女女同婚將可適用人工生殖法，婦團憂製造單親家庭」等等。

國教盟表示，這些新聞提醒台灣社會，性教育與情感教育絕非僅是生理結構的教授，還應該有關於尊嚴、權力、責任與價值的傳遞。他們呼籲政府應該要整合健康促進資源，強化第一線的預防教育，讓孩子在面對誘惑或威脅時有說不的力量，也有被相信與保護的空間，希望全民一起學習健康親密關係，推動青少年健康與安全未來。(編輯：宋皖媛)