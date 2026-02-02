兒童性剝削案7年增幅達2.2倍 民團提兒少性剝削防制

台灣性教育學會等3團體高喊口號，呼籲政府重視兒少性剝削案件已從實體場域轉向數位空間。官方數據顯示，2017到2024年兒童性剝削案增加2.2倍，以拍攝、製造兒少性影像為最大宗。去年上半年兒少性影像申訴案件相較2023年同期增加8倍以上。精神科醫師指出，現今兒少面臨的性剝削，越來越多源自於信任的人或看似親密關係中的誘導與操控。

台灣性教育學會監事楊聰財指出，「所以孩子面對的危險往往包裝成關心、喜愛、愛情跟陪伴，就跟詐騙犯一樣。」

廣告 廣告

性教育學會也指出，疾管署統計顯示，愛滋病通報數持續下降，但梅毒卻連4年升溫且年輕化，13到24歲族群梅毒通報增加19%，女性感染者更激增到52.2%，另外淋病也在該年齡層比例維持高位，這代表防線崩潰。

台灣性教育學會理事長馮嘉玉認為，「給了我們一個很沉痛的警訊，就是年輕人的性行為的防線正在崩潰。」

民間團體連續6年關心年度10大情感關係與性教育事件。國教行動聯盟指出，兒少性剝削與性影像問題2025年首度攀升首位，可見只在校園中禁用抖音等APP政策不足以因應。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，「我們會覺得很遺憾，不能停留在校園內現場，我們還是一樣呼籲跨部門的整合跟系統性制度的改變。」

針對兒少性剝削，醫師認為，必須透過性與情感教育築起兒少數位防線，教育兒少辨識情感勒索，從不要拍到懂得拒絕。在性病年輕化方面，學者指出，要讓青少年了解正確使用保險套的行為性預防是必要的，更要了解健康親密關係是建立在珍視身體價值上。