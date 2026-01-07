兒童手腳冰冷是正常反應！醫示警：穿太多恐引發皮膚炎

高達90%的照顧者在判斷孩童保暖程度時都摸錯位置。黃軒醫師表示門診中最常聽到家長說「孩子手腳好冰，是不是穿太少」，但用手腳判斷冷熱反而最容易讓孩子穿過頭。

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文建議，正確判斷孩童保暖的方式應該摸後頸、背部肩胛骨中間以及胸口鎖骨下這三個位置。他說明，只要這些部位溫暖、不流汗、不濕黏，就代表穿得剛剛好，這個判斷方法比任何穿衣公式都準確。黃軒醫師提醒，父母在觸摸前應先暖手，避免因自己手指太冰冷而誤判。

針對為何手腳冰冷不能當作判斷標準，黃軒指出，嬰幼兒遇到低溫時血液會優先供應心臟、大腦、肺部等重要器官，手腳自然被暫時降級，因此手腳冰冷是正常反應而非著涼。此外，嬰幼兒的體溫調節系統尚未成熟，自律神經血管收縮反應最先出現在四肢，所以摸到的是調節反應而非核心溫度。

黃軒說明，手腳本來就是人體的散熱器，因為皮下脂肪薄、表面積大，設計目的就是幫助身體散熱，用散熱器判斷體溫幾乎一定會誤判成冷。相對地，後頸靠近中樞神經、血流穩定且不易被風吹影響，是最敏感的溫度警報器；背部肩胛骨中間接近心肺，是最準的整體穿著評估點；胸口鎖骨下最容易出汗，一旦濕黏就代表穿太多。

關於穿太多對孩童的影響，黃軒指出許多人以為冷會誘發異位性皮膚炎，但真正的兇手其實是過熱加上悶住，會導致汗液滯留、皮膚屏障受損、癢感神經被刺激，進而形成抓癢、發炎、更癢的惡性循環。黃軒強調，對嬰幼兒來說熱比冷更危險，濕加上悶正是異位性皮膚炎最愛的環境。最後，他提醒家長「孩子手腳冷是正常，後頸流汗才是穿太多」、「不要怕他冷，反而要怕他悶」。

