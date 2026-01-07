兒童教育影片上線 張善政市長：以孩子視角呈現公共建設

「樂樂的桃捷尋奇」兒童教育影片上線，桃園市長張善政：以孩子視角呈現公共建設。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政七日上午於市政會議前宣傳「樂樂的桃捷尋奇」兒童教育系列影片暨一一四年捷運綠線成果展。張善政表示，市府在捷運通車前，以兒童教育影片介紹捷運建設歷程，讓公共工程透過孩子的視角走進生活，不僅具備教育意義，也為城市發展留下重要記憶。市府期盼透過兒童教育影片，啟發孩子對捷運工程與公共建設的興趣，為桃園培養更多具工程素養與創新視野的未來人才。

張善政指出，孩子的吸收力與觀察力往往超乎想像，也分享自身曾遇到一名小孩因住家靠近火車站，從小天天觀察列車進出，逐漸培養出對交通運輸的濃厚興趣與敏銳觀察力，顯示只要提供適合的環境與引導，孩子便能從日常生活中自然學習。張善政表示，捷運工程從規劃到通車往往歷時十年以上，在捷運綠線即將通車前，讓孩子提前認識桃園第一條自建捷運的誕生過程，別具意義，也有助於培養對城市建設的認同感。

張善政進一步說明，「樂樂的桃捷尋奇」系列影片共五集，內容涵蓋地下隧道、潛盾機施工、行控中心、列車應變及無人駕駛系統等主題，完整呈現桃園在特殊地質條件下推動捷運工程所面臨的挑戰與技術亮點。捷工局近期推出的捷運開箱系列活動，雖以孩童為主要對象，卻同樣吸引許多大人參與，正是公共工程兼具教育與溝通價值的最佳例證，也讓原本複雜的工程知識得以被更多人理解與認識。

捷工局表示，「樂樂的桃捷尋奇」是全臺首套以捷運公共工程為主題的兒童教育影片，透過動畫與輕鬆對話方式，將桃園捷運綠線的重要工程知識，以生動、易懂形式呈現給親子族群，讓公共建設更貼近生活。「一一四年度捷運綠線成果展」將於一一五年一月十二日至二十三日於市府一樓川堂展出，展期共十天，民眾於現場拍照打卡並上傳社群媒體，即可兌換活動限定宣導品「造型隨身碟」及「簡介摺頁」，每日限量三十份，歡迎市民踴躍參觀體驗工程團隊一路走來的努力與成果。