兒童新樂園好康！ 屬馬、姓名有「馬」春節6天免費玩

福氣滿滿迎馬年！兒童新樂園推出「快樂加馬好事來」春節系列活動，從農曆年前暖身登場，一路熱鬧至大年初六。活動內容包含開運福袋、手作體驗、人氣角色快閃拜年及闖關集章抽大獎等，更推出生肖及姓名專屬優惠，凡「屬馬」或姓名中含「馬」字的遊客，可享免費入園。

兒童新樂園推出「快樂加馬好事來」春節系列活動，從農曆年前暖身登場。（圖／兒童新樂園提供）

為迎接春節到來，兒童新樂園於2月7日至8日率先推出暖身活動，「馬年兒童臉部彩繪」深受小朋友喜愛，為新年增添滿滿儀式感。2月7日另由中山親子館老師帶領「春聯拓印DIY」活動，讓親子提前把過年的喜氣帶回家。2月14日至3月3日活動期間，購買「一日樂Fun券」即贈限定明信片一張，遊客可前往遊客中心體驗套印，親手製作充滿年味的馬年賀卡。

初一至初三期間還推出限定活動，臨櫃購買兩張「一日樂Fun券」，即可直接獲得限量馬年福袋，福袋內容豐富，包含知名零食包、牙刷組、護膚用品、乳酸飲料等多項實用好禮，讓小朋友新春開運、滿載而歸。同時，尋寶隊小隊長、財神爺與麻吉貓將於園區內快閃拜年。活動當日上午9時由尋寶隊小隊長與財神爺率先揭開序幕，10時麻吉貓萌力登場，11時30分三位人氣角色壓軸合體，陪伴小朋友互動合照。

初一至初六期間，生肖屬馬或姓名中含「馬」字的遊客可享免費入園，遊樂設施另行收費。此外，姓氏為「馬」者購買「一日樂Fun券」享5折優惠，名字含「馬」字者享8折優惠。另外，活動期間，12歲以下遊客可至遊客中心領取闖關卡，每日限量2026張，完成4項指定遊具體驗及1次園內消費集章後，即可參加抽獎，有機會獲得Switch 2、兒童數位相機等夢幻大獎。

「台北捷運Go」App會員於活動期間出示會員畫面，即可領取餐飲優惠，並有機會抽中福容大飯店住宿券，得獎名單將於3月16日前公布於兒童新樂園FB粉絲專頁及官方網站。凡購買「寶貝叢林歷險館」門票，即贈限量瓶裝米餅。園區亦設置馬年主題拍照打卡點，遊客拍照並上傳至兒童新樂園FB粉絲專頁，即有機會獲得「一日樂Fun券」，至服務中心出示留言畫面，還可兌換限量尋寶隊小隊長貼紙。

農曆春節期間，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園，除2月16日除夕暫停營運外，其餘日期均正常開放。貓空纜車營運時間為9時至22時，兒童新樂園9時至20時，2月22日營業至18時，台北小巨蛋冰上樂園9時至21時。相關活動資訊請至兒童新樂園FB粉絲專頁查詢，或瀏覽北捷遊憩公司官方網站，亦可洽北捷遊憩公司02-2578-3536。

