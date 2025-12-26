兒童新樂園破2千萬人 最High跨年3階段管制

歲末年終的台北市熱鬧非凡，大人小孩都能快樂歡度節慶。親子遊憩地標的兒童新樂園，今(26)天出現開園以來第2,000萬名入園遊客，寫下重要里程碑；同時「2025繽紛耶誕玩台北」燈飾與集章抽獎活動進入最後倒數；年底壓軸的「台北最High新年城—2026跨年晚會」即將登場，市府公布交通與安全管制措施，讓民眾在安全無虞下迎接嶄新一年。

兒童新樂園於2014年12月16日開幕，營運剛滿11週年，以「親子共遊、全齡共享」為核心理念，結合安全設施與多元主題活動，成為北台灣最具代表性的親子休憩場域。遊客人次於今天正式突破2,000萬人次，幸運成為第2,000萬名入園的林先生，與家人一同參加家庭日活動，獲贈「幸福無限樂園卡」，可於明(2026)年全年不限次數免費入園，為歲末留下難忘回憶。

廣告 廣告

台北遊憩公司指出，跨年夜活動將結合這項里程碑，特別安排認證與祝賀儀式，邀請幸運家庭登台分享喜悅，讓「人次紀錄」成為被城市記住的幸福故事。跨年夜除倒數活動外，還規畫煙火、無人機展演與國際連線，營造溫馨又具科技感的親子跨年體驗。

另外，「2025繽紛耶誕玩台北」持續點亮全市，集結16大百貨體系打造超過80處繽紛燈飾與40多場聚客展演，從耶誕一路玩到跨年。「光之覓境雙重抽」集章活動將於明年1月4日截止，民眾只要掃描QR Code集章，就有機會抽中百貨禮券，最大獎高達10萬元，總獎值超過百萬元。

至於跨年重頭戲「台北最High新年城—2026跨年晚會」，於12月31日晚間在市民廣場登場，卡司囊括台韓人氣歌手，並於周邊設置多元舞台與史努比限定燈飾裝置，預估將有數十萬人潮擠進會場。台北市警察局提醒，跨年期間實施分階段交通管制，呼籲民眾多搭捷運與公車，避免自行開車進入管制區域，並配合現場警力與義交指揮。

跨年晚會當天實施三階段交通管制，第一階段12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。第二階段20時至22時，管制範圍擴大至逸仙路及仁愛路(逸仙路至光復南路)，管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

第三階段12月31日22時至2026年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

原文出處

延伸閱讀